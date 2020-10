El Concello de Ames mantiene las tarifas del IBI y recurre la sentencia contra la nulidad del acuerdo

0

La Voz de Galicia Emma Araújo

santiago / la voz 02/10/2020 05:10 h

El Concello de Ames recurrirá la sentencia que anula el acuerdo que permitió la entrada en vigor este año una modificación al alza del IBI urbano del municipio, ya que el gobierno tripartito (PSOE, BNG y CP) entiende que no hubo vulneración de derechos fundamentales al considerar que los seis concejales populares que no acudieron al pleno que votó la modificación de la ordenanza fiscal sabían que la sesión iba a celebrarse y optaron por no estar localizables para no recibir la convocatoria de la sesión.

Mientras la vía judicial siga abierta, y dado que la sentencia no es firme, el porcentaje de IBI que sigue en vigor, el 0,50 %, sigue siendo el que se votó en el pleno anulado de diciembre. Y la previsión municipal es que el próximo día 15 se apruebe la tasa del IBI para el 2021 que incluirá este porcentaje del 0,50 % con algunos cambios en el apartado de bonificaciones.

Cuando se produzca el fallo definitivo, y dependiendo del sentido del mismo, el Concello estudiará las alternativas jurídicas y económicas para aplicarlo, pero lo que los recibos de este año no sufrirán modificaciones.

Representantes de las tres fuerzas de gobierno de Ames comparecieron ayer para analizar el impacto de la sentencia y cuestionar la decisión del Partido Popular de recurrir el acuerdo plenario.

El regidor, José Miñones (PSOE), negó que hubiese una vulneración de derechos fundamentales de los ediles populares al hacer pública una diligencia que recoge el testimonio del trabajador que afirma intentó notificar al PP la convocatoria del pleno y que la persona contratada como cargo de confianza por los populares no quiso recibir la documentación. También cuestionó que, seguidamente, ninguno de los concejales del PP pudiesen ser localizados en sus domicilios ni abriesen sus correos electrónicos, ya que el pleno se celebró por urgencia por falta de tiempo para que el acuerdo pudiese entrar en vigor para este año. Blas García, portavoz socialista, afirmó que la actitud del PP demostraba que no habían aceptado el resultado electoral, «o peor na historia do PP local», mientras que David Santomil (BNG) consideró el proceso judicial «unha trécola do PP» y percibió «aspectos discutibles na sentenza».