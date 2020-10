Moncho Fernández: «El Bilbao Basket no tuvo un calendario muy sencillo»

0

La Voz de Galicia NASO CALVO

SANTIAGO / LA VOZ 01/10/2020 21:08 h

La expedición del Obradoiro parte en autobús a las ocho de la mañana de hoy hacia Bilbao, en donde le espera el conjunto local que comenzó la competición con tres derrotas, situación que en ningún caso podrá considerarse por parte de los gallegos como una debilidad del adversario. Tras ejercitarse ayer en la capital gallega, a los obradoiristas todavía les quedan dos sesiones más de trabajo en Bilbao para completar su preparación para la celebración del cuarto partido de una temporada histórica.

Todo el plantel está en perfectas condiciones para afrontar este duelo. Lo confirmó el entrenador Moncho Fernández el día antes de partir hacia tierras vascas. El de Pontepedriña no se fía del rival, de su situación en la tabla clasificatoria y tampoco de su arranque liguero. Explica que el Bilbao Basket compitió «muy bien» en sus tres partidos ante Gran Canaria, Tenerife y Barcelona. Uno lo perdió en la prórroga (107-102 con el Gran Canaria), en otro dobló la rodilla solo al final (70-81 frente al Tenerife) y ante el poderoso Barça (82-64) estuvo metido en el encuentro durante treinta minutos. «El Bilbao no tuvo un calendario muy sencillo en estas tres primeras jornadas», comenta el entrenador de la escuadra gallega. El Bilbao es colista y no conoce la victoria, lo mismo que Betis, Gipuzkoa, Fuenlabrada y Estudiantes.