El director de instituto santiagués que suma aplausos, y seguidores, al adelantar las novedades del curso a través de Instagram

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Olalla Sánchez

Santiago 22/09/2020 12:06 h

Contento por la conexión lograda con sus alumnos, por haberles podido resolver algunas de las muchas dudas de este inicio de curso tan incierto, y también sorprendido por la repercusión mediática lograda. Así se muestra a pocas horas de que arranquen las clases en secundaria y bachillerato Carlos Encisa, el director del IES Antonio Fraguas de Santiago, quien suma aplausos con su iniciativa de explicar a los estudiantes todas las novedades del año a través de Instagram.

«Son director dende hai cinco anos e unha das cousas nas que sempre quixen avanzar foi na comunicación directa co alumnado», explica Encisa ya de inicio. «Temos a aplicación Abalar móbil, da Consellería de Educación, con información que lle que chega aos pais, e tamén colgamos novidades na web do instituto, pero aos rapaces en ocasións lles custa consultala», explica. «Nos últimos anos tamén creei grupos de wasap cos delegados de clase para enviarlles información que logo reenviaban aos seus compañeiros. Pero neses grupos particulares había moito movemento de cousas, ás veces non moi serias, e as miñas mensaxes quedaban en medio de todo iso», apunta consciente.

Ante esa realidad, y al constatar cómo sus estudiantes están permanentemente conectados a Instagram -«pase o que pase, non se perden as actualizacións dos seus contactos»-, se decidió a abrir el pasado 12 de septiembre una cuenta en esta red social. «Eu quería que o instituto puidera entrar aí dalgunha maneira. Tendo en conta todas as novidades que tiñamos por diante e coas dúbidas que, por exemplo, prantexa o ensino semipresencial, decidinme a crear o perfil. Eu xa fixera algún na miña conta privada co alumnado durante a confinamento e vin que funcionaba ben, porque os rapaces téñeno a man e están sempre atentos a esa vía», incide.

Al cabo de dos días, y tan solo anunciando que iba a realizar un directo con algunas novedades -y amenazando de broma con entrar en el instituto-, ya sumaba 300 seguidores, una cifra que aumentó el miércoles 16 cuando se decidió a hacerlo. «Pregunteille á miña filla, que ten 17 anos, cal é a mellor hora para facer un vídeo cos usuarios da súa idade e me dixo que ás doce da noite, que a esa hora era cando comezaba a actividade en Instagram», comenta divertido. «Á medianoite eu non podía convocar, parecíame esaxerado, así que decidín facelo ás 23.30 horas. En principio prantexarao dende casa pero ante a situación actual e sabendo que os rapaces levan case sete meses sen ver o instituto, non dubidei en achegarme ata o centro e facelo no seu interior», repasa.

Foi un éxito. No instituto hai 650 alumnos e, durante o directo, que durou 50 minutos, chegaron a conectarse 825 usuarios distintos

«A verdade é que foi un éxito. No instituto hai 650 alumnos e, durante o directo, que durou 50 minutos, chegaron a conectarse 825 usuarios distintos», detalla con satisfacción sobre una grabación en la que el director (mientras suena de fondo la música de Volver) enseña el centro y muestra tanto los itinerarios marcados con adhesivos en el suelo como los espacios que se utilizarán para dar clases. Los últimos 20 minutos los reserva, ya en su despacho, para las dudas de sus alumnos. Reconoce que muchas de ellas se centran en la excursión -«cando lle dixen que non podiamos facer a excursión que mantemos dende hai 30 anos a Andorra, sucedéronse moitos comentarios de “non, por favor”»-, en saber en qué grupo va a estar cada alumno, en los horarios del primer día o en saber cómo van a estar ubicadas las aulas.

«Cuadrou moi ben porque xusto ese mércores coincidiu que a Consellería confirmou o número de profesores e o tipo de ensino que podiamos facer. Eles foron os primeiros en enterarse de que íamos facelo semipresencial en primeiro de bacharelato. De feito, chamoume unha nai ás 08.30 da mañá dicindo que a súa filla no almorzo lle comentara que ía telo», añade sin dejar de sonreír.

Al hilo de todos estos cambios, y vista la buena acogida del primer directo, Carlos Encisa se decidió ayer a hacer uno nuevo explicando a los alumnos de primero de bachillerato todo lo relativo a la enseñanza semipresencial, una solución a la que tuvieron en el centro al contar solo con 10 de los 16 profesores solicitados -el instituto sí cuenta con espacio para hacer suficientes desdobles como para impartirlo todo presencial-. «Ás 21.30 tiven unha videoconferencia cos pais pero antes, ás 21.00, quixen facer este novo directo en Instagram. Aos rapaces gústalles ter esta información antes», apunta convencido sobre esta nueva forma de conexión con los alumnos y sobre otros recursos que también le son cercanos, como los vídeos. «Estes días tamén publiquei na web do institutos gravacións nas que amoso por onde se entra, porque temos tres portas de entrada dependendo do curso», apunta el director. «Creo que os rapaces funcionan moi ben cos vídeos, aínda que xa me dixo a miña filla que non podo subir un vídeo de 13 minutos. Teñen que ser de tres. O último que subín con información sobre a semipresencial xa foi desa duración», afirma de nuevo riendo.

Ya de nuevo sobre Instagram, aclara que continuará con la iniciativa en el futuro. «Tampouco quero saturalos pero esa canle permíteme ofrecerlles algo adicional, unha información máis relacionada con eles», añade señalando las fotos que también sube al perfil y en el que los alumnos pueden ver cómo espacios como la biblioteca o el aula de audiovisuales ya están habilitados como aulas.

«A idea é seguir utilizando durante o curso publicando información puntual, botar man de Instagram cando necesite que eles se enteren de algo rapidamente. Sempre nun tono distendido. Aos estudantes tamén lle serve preguntarme, porque saben que estou ao outro lado. É unha porta aberta coa dirección do centro, e individual», concluye con orgullo Encisa.