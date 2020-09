La USC abre el curso con presencia reducida de estudiantes en sus aulas

0

Santiago 21/09/2020 15:37 h

Nadie delante de Medicina. En Económicas e Empresariais las colas eran de estudiantes de nuevo acceso para la tarjeta universitaria, pero poco movimiento para entrar en el centro. El inicio del curso en la USC poco tenía que ver con el de otros años, como mostraban varias plazas de aparcamiento libres al lado de Filoloxía a las doce del mediodía, donde lo único que mostraba un poco de animación era la terraza exterior de la cafetería. Para muchos universitarios, el arranque fue igual que el final del pasado curso: desde casa. La mayor parte de los convocados en esta primera jornada en las aulas eran estudiantes que se estrenaban en la universidad, mientras que los veteranos regresaban a los estudios de manera telemática en muchos casos.

Los nuevos eran los únicos convocados en centros como Matemáticas, Filoloxía o Ciencias da Educación. En otros, ni tan siquiera esos estaban citados para pisar las clases.Eva Luyufenq, de Ribadeo, aguardaba en la residencia del Burgo das Nacións a que fueran las 13.30 horas para su primer contacto con Medicina. «É o que hai», apuntaba con resignación, pero a la vez muy ilusionada con el inicio de los estudios. A su lado Alba Lareo, estudiante de Filoloxía, que prevé regresar a casa en Lugo ya mañana porque hasta la próxima las clases serán telemáticas. Este centro, que ha habilitado tres entradas diferentes, no prevé las primeras clases presenciales hasta el día 28.

Los que sí tendrán clase durante toda esta semana son Cándido Samuel Lois y Marta Outeiriño, pontevedreses que cursan ADE y que han optado por una residencia en este debut universitario. En esta facultad, para el resto de cursos que no sea primero, la docencia presencial comenzará dentro de quince días, cuando pasará a ser rotatoria. Si algo les ha quedado claro en estos primeros compases es la necesidad de registrar en una aplicación telemática el lugar que ocupan y la necesidad de estar pendientes continuamente de las comunicaciones telemáticos.

Pero hay a estudiantes que se le complica este inicio de curso porque no residen en Santiago y dependen del transporte público. «Podemos ter unha hora clase presencial e a seguinte telemática, onde imos seguila se non estamos na casa? Podían habilitar unha aula para poder facelo», explica Cloe Dos Santos, de Noia, que inicia estudios de Francés. También lo tiene Iria Corzón, de Negreira, por el transporte. «Dinnos que temos que estar dez minutos antes de cada clase, eu non sei se chegarei», comentan.

Entre los veteranos que pisaban de nuevo ayer las aulas, Martín, Carla, Laura y Sara. Estudiantes de segundo curso de Filosofía tendrán todas sus clases presenciales porque se han duplicado los espacios, de manera que un grupo de estudiantes seguirá la docencia junto al profesor y el resto por videoconferencia en otras aulas.

Desde la USC explicaban que no se produjeron incidencias en el arranque de este curso marcado por las medidas sanitarias. «As ventás e as portas estaban abertas, xa nos dixeron que se tiñamos frío, que puxeramos roupa de abrigo», explicaba una alumna.