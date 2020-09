El área sanitaria de Santiago registra 20 positivos en centros escolares

0

santiago / la voz 19/09/2020 20:32 h

El área sanitaria de Santiago registra 20 positivos en sus centros escolares, tanto en escuelas infantiles que dependen de la Consellería de Política Social como en otros centros de enseñanza no universitaria dependientes de la Consellería de Educación. Los centros afectados son 15 y las aulas cerradas cinco, según informa el Sergas. Los escolares aislados ya superan el centenar.

En Santiago ciudad los centros con positivos según el Sergas son la escuela infantil Cativos de Conxo (uno), la de Salgueiriños (dos y un aula cerrada) y la EEI Gaioso (dos y un aula cerrada). También hay casos en el CEIP Vite, el CEIP Plurilingüe Emma y el CEEPR Aspanaes Duques de Lugo, cada uno de ellos con uno.

En el área compostelana los casos también llegan al CEIP Arzúa (un positivo y un aula cerrada), el CRA Dodro (uno y un aula cerrada), el CEIP Rosalía de Castro en Padrón (tres y un aula cerrada), el CEIP A Igrexa-Calo en Teo (un positivo), el IES do Milladoiro en Ames (uno) y el CEIP Plurilingüe de Pedrouzos en Brión (dos). Además, también se incluyen entre estos la escuela infantil Praia Xardín en Boiro (1 positivo), la de Pontiña en Lalín (1 positivo) y el CEIP Castelao en Rianxo (1 positivo). En algunos casos, como el de Brión, desde el Concello y el propio colegio indican que desconocen tales positivos.

Según explica la Consellería de Educación, estos datos están «cruzados e cotexados» con Sanidade y con los centros y se corresponden con lo registrado en la jornada del viernes a última hora. Otros centros de la provincia también mostraron su sorpresa al no tener constancia de los positivos que se les atribuían; no obstante, la explicación que ofrece Educación es que puede que alguno de esos casos termine como falso positivo o que todavía no se le haya comunicado al colegio.