El CGAC inaugura la muestra «Manual de uso» en homenaje a la trayectoria de La Ribot

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia borja casal

santiago / la voz 18/09/2020 16:02 h

El Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) inaugura hoy la muestra Manual de uso, que repasa los últimos 20 años de trayectoria artística de la coreógrafa y bailarina madrileña La Ribot. La exposición, comisariada por Iñaki Martínez Antelo y que tiene su germen en el festival de artes performativas Plataforma, que se celebra en Santiago desde el 10 de septiembre, incluye piezas audiovisuales, fotografías, instalaciones y documentos que sirven para conocer y contextualizar la obra de la artista.

En su presentación, a la que La Ribot no pudo asistir dadas las circunstancias sanitarias, ya que reside actualmente en Suiza, el director del Centro, Santiago Olmo, destacó el caracter «moi singular» de la obra de «unha artista que está no límite de moitas propostas». Su figura, explicó, resume «a tensión e a quebra entre as estruturas das artes visuais» y valoró también la capacidad de La Ribot para crear experiencias en las que los asistentes pasan a participar de forma activa en la muestra. «O público forma parte da peza», apuntó el director del CGAC.

En este sentido, el comisario de la muestra, Iñaki Martínez Antelo, se refirió a alguna de ellas para destacar el diálogo que la obra de La Ribot mantiene con el público. Uno de los ejemplos que citó fue Walk the Bastards (2017), compuesta por 11 sillas que no fueron incluídas en otras de sus obras más conocidas, Walk the Chair (2010), algunas de ellas rotas o cojas, y que tienen escritas distintas frases de coreógrafos y filósofos. Para leerlas, los asistentes tienen que interactuar con ellas: agarrarlas, levantarlas o girarlas. «O público fai pequenas coreografías cando interactúa coa obra», describió el comisario.

En cuanto al audiovisual, que es una de los puntos clave de la exposición, Manual de uso cuenta con alguna obra que, por una cuestión de espacio, no siempre se puede exponer en las mejores condiciones, como es el caso de Despliegue, y que en el CGAC se expone adecuadamente. En esta pieza audiovisual, proyectada de forma vertical sobre el suelo, la propia artista extiende ropa para jugar con los colores y las formas.

La muestra también incluye otras piezas de tipo audiovisual, que salen de sus procesos coreográficos y que están pensadas como un contenido extra para aproximarse a la propuesta artística de La Ribot, así como dos filmes (Film Noir y Mariachi 17) que se proyectan a las 12.00 y a las 17.00 cada día.

La presentación de las obras, como demuestra la interacción con las sillas o la proyección sobre el suelo, demuestra hasta qué punto las piezas de La Ribot «foron gañando espazo para expandirse por todo o CGAC», como indicó Anxo M. Lorenzo, secretario xeral de Cultura, que asistió a la presentación de la muestra. Lorenzo, además de celebrar el homenaje a «unha artista multidisciplinar», también destacó el diálogo que establecen sus piezas con la arquitectura de Álvaro Siza, responsable del diseño del museo.

La exposición también incluye alguna de las Piezas distinguidas de La Ribot, que comenzó a crear a principios de los noventa y que transitan entre los límites de distintas disciplinas artísticas. Estas piezas, algunas de ellas adquiridas por coleccionistas, exponen cuestiones sobre lo inmaterial, lo efímero o el propio mercado del arte.

Además de contar con alguno de estos trabajos, la exposición Manual de uso, que comparte nombre con una de las obras que se muestran, también incluye documentación de La Ribot para poner su trabajo en contexto a través de algunas de sus retrospectivas en París, Berlín o Barcelona. Junto a estos folletos y notas, el museo expone algunas rarezas o piezas que la artista no suele trabajar, como una composición fotográfica realizada a partir de polaroids que retratan sus pechos y su pubis en un espectáculo en directo.

Manual de uso, que se podrá visitar hasta febrero del próximo año, también contará con una performance en vivo de la propia artista y el actor Juan Loriente, que asistirán al CGAC para presentar Pièce distinguée n.º 45 el próximo 26 de noviembre.