Antonio López, rector de la USC: «Sairemos adiante porque somos capaces e a sociedade nos necesita»

La Voz de Galicia Montse García

18/09/2020 21:40 h

La Universidade de Santiago inauguró el curso 2020/21 con una imagen que bien podría reflejar cómo será el curso que comienza este lunes: con transmisión vía telemática, geles en la entrada, mascarilla para todos, distancia interpersonal en el Salón Nobre de Fonseca y los lugares en los que se podían sentar el poco más de medio centenar de asistentes establecido previamente. «É un curso con escasos precedentes», aseguró el rector, Antonio López, remontándose más de un siglo atrás, a la gripe del 1918, que había obligado a cerrar las aulas, aunque a diferencia de entonces, el alumnado ahora no se quedó sin docencia. Y en este contexto marcado por la pandemia, el rector reivindicó el rol investigador desempeñado por la USC. «Puxemos todas as potencialidades e capacidade investigadora na loita contra a pandemia», afirmó.

López apuntó que la universidad no puede conformarse «con formar, investigar e transferir coñecemento, senón que se nos pide que asumamos un papel de liderazgo nos movementos de transformación social operando como tractores de outras institucións para a mellora das condicións de vida da sociedade». En ese sentido, recordó que únicamente una institución de estas características pude ofrecer una investigación transversal, al abarcar desde modelos evolutivos hasta el estudio del impacto psicológico o el análisis de las aguas residuales para analizar la incidencia del virus, sin olvidar las vacunas. En este último ámbito, destacó que de los doce proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia, dos están liderados desde Santiago y en otros dos también tienen una participación importante: «Ningunha outra entidade pública, fóra do CSIC, poder acreditar ter una posición tan predominante». En este sentido, reclamó un cambio en los mecanismos de financiación de los proyectos de investigación contando con una basal que permita el mantenimiento de las estructuras y la adecuada contratación del personal porque «a xeración de coñecemento non se improvisa, é o resultado dunha aposta por ela desde hai anos».

En ese sentido, la secretaria general de la Universidade, Dulce García Mella, recordó que el pasado curso obtuvieron financiación un total de 202 proyectos de investigación de la institución, captando 37,7 millones de euros para sufragarlos, un 36 % de ellos en el ámbito internacional.

Un 6 % más de nueva matrícula

Pero Antonio López tampoco quiso olvidarse de la docencia y, en este ámbito, indicó que la pandemia aceleró debates que ya se encontraban sobre la mesa. Resaltó que desde la USC «non queremos renunciar á presencialidade, e loitaremos porque os nosos campus sexan atractivos, e mantelos cheos de mozas e mozos». Indicó que eso no es óbice para también ofrecer soluciones «para que poidan estudar con nós desde calquera parte do mundo». Afirmó que la apuesta de la USC «conecta ben coa demanda» puesto que se incrementó un 6,6 % la matrícula de primer acceso respecto al año pasado, llegando a alcanzarse en Lugo el 36,4%, pasando de 595 a 812.

Ante esta situación que toca afrontar este curso, el rector recordó la trayectoria de 525 años de la USC, y su resiliencia acreditada. «Sairemos adiante porque somos capaces, porque temos as ferramentas e porque a sociedade nos necesita. Está na nosa man estar a altura das expectativas», afirmó para finalizar tras haber apuntado ya en el inicio que «con distanciamento pero xuntos, con máscaras pero con voz, con absoluta colaboración e con autonomía responsable somos quen de saír adiante». López tuvo palabras de agradeciendo para toda la comunidad universitaria por su colaboración.

Lección magistral de matemáticas con Juan Viaño

El encargado de impartir este año la lección magistral fue el exrector y catedrático de Matemática Aplicada Juan Viaño, quien hizo un repaso por la historia de estos estudios, destacando la relevancia que alcanzó la investigación en este ámbito de la USC, situándose entre los mejores a nivel internacional. Además, aprovechó para reivindicar que se mantenga esta asignatura entre las obligatorias en algunos bachilleratos, así como mostrar las aplicaciones de estos estudios en diferentes ámbitos del día a día.