Matías Vesprini: «El Compos es como una familia»

SANTIAGO 17/09/2020 20:20 h

La última incorporación del Compostela, el central Matías Vesprini, fue presentado como nuevo jugador blanquiazul. Portando la nueva equipación que vestirá esta temporada el equipo, el futbolista se mostró muy ilusionado con la oportunidad de dar un pasito más en su carrera. «Me gusta el sitio, el equipo, como competía y no tuve dudas. El Compos era el equipo al que quería salir y estoy muy contento», comentó. En estas primeras sesiones con sus nuevos compañeros, Matías Vesprini se sintió muy integrado, aunque asegura que le queda para adaptarse al modelo de Yago Iglesias, en el que se ve tanto de central como de lateral. «La plantilla me recibió como uno más. Se nota el buen ambiente que hay y que el grupo es como una familia. Además, el entrenador me recibió muy bien. Me gusta su idea de juego y el trabajo que hacemos. Poco a poco me voy adaptando a lo que me pide el entrenador y a lo que quiere de mí».

Buenas sensaciones

El zaguero del Compostela destacó que «las instalaciones de San Lázaro son espectaculares. Las comodidades que tenemos son tremendas, por lo que es un privilegio estar aquí. Eso es impagable». Tras el primer amistoso de pretemporada con el Compos, el central reconoció tener buenas sensaciones: «Claro que se nota que estamos empezando, falta ritmo de balón y cosas que mejorar, pero estoy contento con la idea de juego y mis sensaciones».