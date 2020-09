El BNG insta a la Xunta a que demande la devolución de las estatuas del Mestre Mateo en manos de los Franco

0

La Voz de Galicia borja casal

santiago / la voz 15/09/2020 15:01 h

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la portavoz municipal, Goretti Sanmartín, vienen de anunciar que presentarán iniciativas tanto en el Parlamento como en el pleno municipal para lograr la devolución de las estatuas del Mestre Mateo que actualmente están en manos de la familia Franco.

«Desde o BNG imos levar ao Concello e ao Parlamento unha iniciativa para que a Xunta presente unha nova demanda xudicial para incorporar nova documentación», explicó Ana Pontón. La portavoz nacional del Bloque calificó de «burla á democracia» que las dos estatuas del Mestre Mateo, adquiridas por el Concello en 1948, continúen en manos de la familia Franco.

Pontón indicó que «a sentenza de Meirás é unha ventá á esperanza porque por primeira vez un xuzgado recoñece cal foi o modus operandi dos Franco» y pidió que «como sociedade galega» se le de un nuevo impulso a la recuperación de ambos bienes porque «forman parte do noso patrimonio e porque non podemos permitir a impunidade do franquismo».

«É sabido que as estatuas son propiedade do Concello», explicó Goretti Sanmartín, que se refirió a la nueva documentación encontrada para defender las posiciones de Raxoi a la hora de reclamar la devolución. En concreto, la portavoz municipal se refirió a una carta que data de enero de 1955, en la que ya se intuye «as intencións e as argucias da contorno de Franco» para hacerse con las estatuas, así como a la Exposición de Arte Románica de Barcelona, celebrada en 1961, en la que las dos estatuas se incluyeron en el catálogo de la exposición como propiedad de Francisco Franco, sin que hubiera ninguna escritura que así lo acreditase. «Esas probas documentais e outras confirman o fraude e o espolio», indicó.

En cuanto a la posición del Concello, Sanmartín valoró el interés de Raxoi en que la devolución salga adelante, pero manifestó dudas en cuanto a las intenciones de Bugallo de acudir a instancias europeas de ser preciso. «Nós entendemos que hai que buscar outras formas alternativas e abrir camiños distintos en colaboración coas distintas administracións, porque é necesario que todas as forzas políticas remen xuntas. Hai que buscar unha nova vía de colaboración que poida permitir a incorporación desa documentación esencial para o proceso», concluyó.