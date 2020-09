Una noche que abre una semana de eventos para ensalzar el patrimonio

0

La Voz de Galicia

12/09/2020

La Noite do Patrimonio precederá hoy a la celebración de la Semana do Patrimonio Invisible, dos actividades orientadas a poner en valor la riqueza arquitectónica y cultural de Santiago. La primera cita, que se celebrará de forma simultánea en las ciudades patrimonio de la Unesco, incluirá hoy una serie de visitas guiadas a los talleres de artesanos, al Taller SAR, Noroeste Obradoiro y al taller de Susi Gesto Ourive, donde los propios artesanos explicarán sus proyectos de trabajo. En el programa de Noite do Patrimonio también figura una visita guiada al Colexio dos Irlandeses y un itinerario teatralizado que en esta ocasión estará centrado en la figura de Domingo de Andrade y que estará dirigido a un público familiar. Con todo, el plato fuerte de la jornada está reservado para el final, con el estreno de la danza Conjurando lo invisible, de Aïda Colmenero. Será a las 20.30 horas en el Museo do Pobo. Se trata de una propuesta en la que la artista, acompañada de cantos populares gallegos, conjura y reza con aquello que no se ve, las presencias ancestrales. Aunque las plazas para estos eventos gratuitos se agotaron en menos de 20 minutos, al menos el espectáculo de danza será retransmitido por streaming a través de la web lanochedelpatrimonio.com y en el portal y las redes sociales de la Unesco.

Tras este evento, la actividad cultural proseguirá a partir del lunes con la Semana do Patrimonio Invisible, que el Concello organiza con apoyo de la Diputación.