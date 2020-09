Los vecinos de Corexo ya tienen la confirmación oficial de que se cancela el proyecto de vertedero

0

Borja Casal

11/09/2020

La vecindad de Corexo respira más aliviada después de recibir la comunicación oficial, tanto por parte del Concello de Santiago, como de la Consellería de Medio Ambiente, de que la promotora del vertedero que se iba a construir al lado de sus casas ha solicitado el desistimiento del proyecto. No obstante, la alegría entre la gente del lugar no ha durado demasiado: en los últimos días han aparecido rumores sobre el interés de un operador de residuos en la parcela de Comuca, la empresa tras el proyecto inicial.

Según estas informaciones, que detalla la plataforma de vecinos (Asociación Corexo libre de residuos) en un comunicado, otra empresa del ramo de los residuos de la construcción podría querer comprar la finca que ahora está en manos de Comuca para llevar adelante un proyecto muy semejante al inicial, que por el momento han conseguido parar. De ser cierto, el problema sería el mismo y la situación volvería al punto de partida, puesto que los vecinos están decididos a judicializar cualquier actuación que atente contra el medio rural y que, además, vulnere sus derechos como propietarios.

En conversación con representantes de la asociación, Comuca aseguró que tales rumores no son ciertos y reiteró su compromiso social, al que también apeló en su solicitud de desistimiento, de no causar ningún perjuicio en el día a día de los residentes en Corexo, donde también tiene la sede de su empresa. En este sentido, Comuca también le indicó a los vecinos que, por su parte, estaría dispuesta a vender la finca de 22.000 metros cuadrados en la que se pretendía construir el vertedero «a personas o empresas con interés en desarrollar actividades agropecuarias, pero en ningún caso a un operador de residuos», según explica el comunicado de la asociación.

Aviso de los vecinos

La intención de la plataforma vecinal, según confirma su presidente, Daniel González, es permanecer alerta. Sean ciertos o no los rumores, la gente de Corexo continúa preocupada por el temor de que haya más empresas interesadas en valerse de la ambigüedad de la Lei do Solo para sacar adelante proyectos a bajo coste y con gran impacto en el medio rural. Por ello, avisan de que «cualquier opacidad o irregularidad» en la puesta en marcha de proyectos como un vertedero será «potencialmente utilizable como fundamento jurídico para la judicialización del caso».

Además, la asociación continúa decidida a elevar al debate público la modificación de la Lei do Solo. La intención es clara: aprovechar su batalla para evitar que otros lugares de Galicia corran su mismo riesgo. Por ello, en sus estatutos recogen explícitamente el objetivo de «procurar la modificación de la legislación que favorezca o facilite la implantación de instalaciones o usos en el suelo rústico de especial protección ajenos a su condición». Es decir, que la Lei do Solo no permita usos inapropiados en terrenos que deberían estar protegidos o que se deberían destinar a otros fines.