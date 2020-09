Más de medio centenar de rutas por el patrimonio oculto de Santiago

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Montse García

07/09/2020 17:42 h

Sus puertas acostumbran a estar cerradas al público e incluso pueden ser unos grandes desconocidos para los propios compostelanos, pero este sábado y del 14 al 18 de agosto habrá la oportunidad de adentrarse en estos tesoros que esconde la ciudad con una nueva edición de la Noite do Patrimonio y la Semana do Patrimonio Invisible, que proponen más de medio centenar de rutas por diferentes edificios y espacios de la ciudad.

Las actividades para acercarse a estos tesoros menos accesibles comenzarán el sábado con la nueva edición de A Noite do Patrimonio, que incluirá visitas guiadas a los talleres de artesanos SAR, Noroeste y Susi Gesto Ourive, así como al pazo de Ramirás (colegio de los Irlandeses). También hay dos itinerarios siguiendo los pasos del arquitecto Domingo de Andrade.

La jornada se cerrará el sábado con el estreno de la obra de danza Conjurando lo invisible de Aïda Colmenero, a las 20.30 horas, en el museo do Pobo Galego. Se trata de una propuesta en la que la artista estará acompañada de cantos populares gallegos. Esta Noite do Patrimonio servirá de antesala para la nueva edición de la Semana do Patrimonio Invisible, que siempre han tenido una gran acogida del público.

Las actividades proseguirán a partir del lunes con visitas a una decena de espacios. Repiten la Casa Gótica, el hospital de San Roque, el pazo de Amarante, el pazo de Ramirás, el hostal dos Reis Católicos y la Igrexa das Ánimas dada la buena acogida de años anteriores. Por su parte, se suman cuatro nuevos escenarios: el colegido de Fonseca —con visita a la biblioteca América y el salón noble—, la Fundación Laboral de la Construcción, la sede de la SGAE y una visita por los manantiales de la ciudad para conocer los puntos originales de la arquitectura del agua en la ciudad. «Aumentamos en 25 o número de visitas e pasan a ser 50 a estes dez espazos, un máis que o ano pasado», destacó César Abella, de Trivium, la empresa encargada de las visitas guiadas. Este año, además, quisieron descentralizar la actividad, incluyendo espacios de fuera del casco antiguo.

Las plazas en cada una de las visitas será de un máximo de 10. Las reservas pueden realizarse en la página de Patrimonio Invisible este miércoles a partir de las 18.00 horas. La iniciativa impulsada desde el Concello fue presentada por la concejala de Acción Cultura, Mercedes Rosón, y por el diputado provincial de Cultura, Xurxo Couto, además de César Abella. Rosón incidió en la buena acogida de esta iniciativa en ediciones anteriores, mientras que Souto destacó el hecho de dirigir la mirada «a destinos non habituais».