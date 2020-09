El Sergas da por controlado el brote del Multiusos

0

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 04/09/2020 13:14 h

El brote del Multiusos de Sar, que ha llevado a las autoridades sanitarias a decretar restricciones en el concello de Santiago para frenar el avance de la epidemia, está controlado. Así lo ha anunciado el Sergas después de comprobar que todas las pruebas PCR realizadas en las últimas horas a trabajadores y empleados han dado negativo.

El brote del Multiusos se estabilizan en una treintena de casos en una jornada en la que el área sanitaria de Santiago tiene 44 positivos nuevos y alcanza los 673 casos activos. Hay 13 personas hospitalizadas, una de ellas en cuidados intensivos. La capacidad diagnóstica sigue incrementándose en el área, con más de 800 pruebas PCR en las últimas 24 horas, hasta alcanzar un balance acumulado de 54.606 pruebas. Un total de 1.993 personas han superado la enfermedad en el área sanitaria compostelana.

Un positivo en el colegio de Barouta de Ames pone en cuarentena al equipo directivo

El caso fue detectado en las PCR realizadas por los docentes, previas al inicio del curso escolar

M.M.

Las pruebas para detectar posibles casos de coronavirus entre el personal docente y no docente ha arrojado un positivo entre los profesores del claustro del colegio público Barouta, de Ames. Además del profesor positivo en covid, Sanidade puso en cuarentena a miembros del equipo directivo del colegio, según confirmaron fuentes próximas a los docentes.

El resultado de las PCR fue comunicado por la Consellería de Sanidade a la dirección del centro, que hizo pública la situación por medio de sus redes sociales con un escueto comunicado. «Comunicáronnos desde Sanidade, que temos un positivo por covid-19 no claustro do CEIP de Barouta e que un grupo de mestres terá que estar en corentena ata novo aviso. Estamos agardando información a respecto do seguimento. Así como teñamos máis datos, darémosvos cumprida información deles». El cuadro de profesores y personal no docente del centro realizó las pruebas en el Clínico de Santiago, desde el pasado martes, 1 de septiembre.