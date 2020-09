Bugallo ve crucial frenar el covid este mes para afrontar lo que resta del 2020

0

03/09/2020 15:09 h

«As restricións impostas a Santiago non son só pola situación de agora, senón polo escenario que nos vén por diante», afirma el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, que pone la vista en fechas claves: 4, 10, 16 y 21, que se corresponden con las fechas de la reanudación de la actividad educativa en diferentes niveles y, especialmente, en los dos últimos, ya que supondrán la llegada a la ciudad de un elevado número de estudiantes de bachillerato, ciclos formativos y universitarios procedentes de otras zonas. Una llegada a la que hay que unir el regreso de las vacaciones y la propia movilidad poblacional. Por ello, consideró las medidas adoptadas por la Xunta de «razonables e comprensibles, aínda que somos conscientes dos problema que nos crean», en alusión, entre otros, al impacto en el sector de la hostelería y el turístico.

Para el regidor compostelano, septiembre «é un mes importante, probablemente decisivo, e se somos capaces de rematalo en boas condicións, deixaranos ben para afrontar os meses de outubro a decembro. Se se deteriora a situación, obrigaría a medidas máis restritivas». Por ello, apeló a ser «comprensivos» y afrontar estas nuevas restricciones con «serenidade e confianza» con el objetivo de evitar la extensión del coronavirus y permitir una recuperación más rápida y sostenida. «É moi importante que en Santiago conteñamos a pandemia. Por iso é mellor ir con pasos pequenos pero firmes, de pouco vale correr se despois volvemos para a casilla de saída ou, peor, máis para atrás». Eso sí, indicó, en todo caso, que los datos actuales de incidencia del covid-19 «non son alarmantes».

Desde el Concello, afirmó, colaborarán con la Xunta a la hora de aplicar las medidas y también apeló a la colaboración de la ciudadanía. «Isto é responsabilidade individual», afirmó, indicando que es necesario prolongar las medidas de seguridad más allá de la jornada laboral. En este sentido, incidió en que el origen del brote del Multiusos Fontes do Sar, según se está comprobando, «non nace da actividade deportiva, senon de actividades sociais posteriores». Precisó que todo apunta a que el origen estuvo en un café y una comida. En ese sentido, indicó que «os contaxios non se produciron dentro do Multiusos, senón fóra».

Refuerzo de la vigilancia

El alcalde mostró la total colaboración para que las medidas sanitarias decretadas se cumplan. Además, ya anunciaron que reducirán de nuevo los aforos de la Praza de Abastos y del tanatorio, mientras que en el caso del mercadillo deberán de valorar la medida puesto que actualmente el número de puestos ya es la mitad de la cifra habitual antes de la pandemia. También anunció que la Policía Local vigilará de manera especial las fiestas en pisos. «Temos que concienciar que hai condutas intolerables, como compartir botella», aseguró el regidor, que indicó que ayer los agentes se encontraron con más de veinte jóvenes en una pequeña fiesta en un túnel.

Eso sí, apuntó a las dificultades de la Policía Local para sancionar a las personas que incumplen la cuarentena porque no tienen acceso a sus datos. «A seguridade é prioritaria e o que temos que pelexar é porque estas medidas se poidan levantar o antes posible», afirmó.

Por otra parte, el Concello mostró su disponibilidad a ayudar a todas las personas que están confinadas por cuarentena en labores como la compra.

Prolongarán la limpieza diaria en los 150 parques de la ciudad

El Concello dará continuidad a la limpieza diaria en los 150 parques de la ciudad. El alcalde reiteró que no prevén el cierre, ni en el caso de los infantiles, eso sí, anunció que reforzarán la señalización con los límites de aforo y recordó la necesidad de extremar las medidas de higiene de manos. Por otra parte, el mandatario indicó que abordarán con Vicepresidencia el tema de los aforos. Así, recordó que en el Auditorio hay 60 de máximo cuando hay 1.000 butacas. Lo mismo sucede en las deportivas con 100 en San Lázaro y 60 en el Multiusos, cuando tienen miles de plazas.