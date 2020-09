El ANPA de la Escola Infantil do Milladoiro no ofertará actividades extraescolares

0

La Voz de Galicia

03/09/2020 05:05 h

El ANPA Millapeques, de la Escola Infantil do Milladoiro, ha comunicado a las familias que ante la actual situación de pandemia no podrá ofertar actividades extraescolares. Asegura que espera poder hacerlo «ao longo do curso, se a evolución epidemiolóxica o permite». «Somos conscientes de que este curso será moi difícil para todos e que será de continuo cambio segundo se vaian sucedendo as cousas», subrayan.