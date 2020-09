O Museo do Pobo organiza «A voltas co baile»

0

La Voz de Galicia

02/09/2020 04:55 h

O Museo do Pobo Galego organiza o 10 e 11 de setembro as xornadas A voltas co baile, que nesta edición abordará os contextos, a historia e as características de diferentes danzas, especialmente as coñecidas como danzas brancas, con presenza no noroeste peninsular. Nestas xornadas, que se desenvolverán en liña, participarán Luis Costa Vázquez, Antonio Martín Ramos e Miguel Sotelo. Aqueles que queiran participan deben anotarse antes do 7. O prezo é de 5 euros, aínda que hai descontos para os estudantes, que deberán aboar 3 euros. Será de balde para persoas socias ou desempregadas.