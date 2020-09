Un brote con 9 positivos obliga a cerrar las clases dirigidas en el Multiusos

Ascienden a 607 los pacientes de covid-19 en el área de Santiago y hay 9 hospitalizados, uno de ellos en uci

La gerencia del área sanitaria confirma que hoy se realizará un nuevo cribado entre el personal de la residencia de mayores de Volta do Castro, para determinar su situación respecto al covid-19. Es la segunda vez que se les convoca: la primera fue el 24 de agosto, tras detectarse un caso positivo en una auxiliar de enfermería, y ahora porque se detectó otro profesional afectado. Desde el viernes, las 130 personas residentes en el centro se hallan confinadas en sus habitaciones y no se informó si también serán incluidas en el nuevo cribado. Además, parte de la plantilla no ha acudido a trabajar los últimos días, al mantenerse confinada en sus domicilios.

