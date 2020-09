El BNG le pide al Concello una reunión urgente para empezar a trabajar en los Presupuestos

0

La Voz de Galicia

santiago / la voz 01/09/2020 13:40 h

Con el inicio de septiembre, la actividad política retoma el pulso y el BNG no ha querido perder el tiempo para pedirle al Concello de Santiago que se ponga manos a la obra con los Presupuestos del 2021. Su portavoz municipal, Goretti Sanmartín, ha instado al alcalde a convocar una reunión de carácter urgente con todos los grupos municipales para conocer las previsiones y las propuestas del Gobierno de cara al próximo año. El Bloque solicita un borrador sobre el que trabajar, que debería estar sobre la mesa en los próximos 15 días para tener tiempo suficiente como para estudiar y proponer medidas.

«Nós temos un documento de propostas con liñas fundamentais, como a protección social ou a humanización da cidade, pero entendemos que é o Goberno quen nos ten que convocar. Non só para coñecer as nosas propostas, senón tamén para presentarnos un borrador sobre o que poidamos traballar e co que poidamos saber das súas previsións», explicó Sanmartín en rueda de prensa. En su opinión, es de vital importancia alcanzar acuerdos de consenso entre todos los grupos, especialmente en un momento como este de crisis sanitaria y económica. Para ello, Sanmartín avisa que «se hai un pacto, terá que estar baseado nas necesidades da xente máis desfavorecida e en cumprir co que se acorda».

En este sentido, la portavoz del Bloque criticó «o escaso grao de cumprimento» de muchas de las medidas llevadas a pleno, aprobadas en muchos casos por unanimidad, y que según su grupo tienen que incorporarse a los presupuestos municipales para que asegurar que se llevan a cabo.

Además, Sanmartín también lamentó que las cuentas del Concello no se abran a la participación vecinal, puesto que con los plazos que se manejan va a resultar muy complicado, y solicitó al alcalde, Xosé Antonio Sánchez Bugallo, que convoque el debate sobre el estado del Concello. Para la portavoz municipal es fundamental para obtener un diagnóstico de la situación de la ciudad y abordar los Presupuestos de la mejor manera.

Entre las demandas del BNG, según apuntó Sanmartín, están «as melloras fiscais, medioambientais, sociais e urbanísticas con prioridade na cultura, no deporte ou na protección social». Además, también se reclamará un apoyo al comercio y a la hostelería, así como un plan de revitalización cultural mediante la revisión de ayudas a empresas y asociaciones culturales. Por otro lado, Sanmartín también apuntó a la necesidad de contar con un servicio de inspección, control y seguimiento de contratos para resolver situaciones como la del contrato de basuras, que en su opinión no se está cumpliendo y que da lugar a tener una ciudad sucia.

En su intervención, la portavoz del Bloque también se refirió a proyectos concretos como el centro para personas sin hogar, que «nun contexto de emerxencial social tería que ser unha realidade e non sabemos nada del».