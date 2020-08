Una película rusa lidera el palmarés del festival MICE que promueve el Museo do Pobo

0

santiago / la voz 29/08/2020 20:01 h

La Mostra Internacional de Cinema Etnográfico (MICE), promovida por el Museo do Pobo Galego, ha entregado los premios correspondientes a su edición número quince. El premio a la mejor película etnográfica se lo llevó el documental The season when velvet antlers get ripe, de la realizadora rusa Galina Leontieva. En el reconocimiento se destaca que la capacidad de inmersión que transmite la película llega a partir de un trabajo cinematográfico «cuidado y sugerente».

El jurado -formado por Jorge Moreno, Iván Cuevas y Xisela Franco- eligió como mejor película gallega a Hamada, de Eloy Domínguez Serén. Los integrantes del jurado ensalzan la mirada cinematográfica con la que el autor traza un retrato empático y profundo de la realidad que vive una generación de jóvenes en los campos de refugiados saharauis. Además, el jurado hizo una mención especial al documental Research/Souvenir (Dialogues), de Roger Horn, «polo emprego dunha linguaxe que permite repensar o material de arquivo coa intención de deconstruir certas miradas establecidas».

Por su parte, la Asociación de Antropoloxía Galega dio el premio Agantro a Une nouvelle ère, de Boris Svartzman, por ser un documental con una «incrible sensibilidade etnográfica», que retrata de una forma densa y profunda las complejidades de los desplazamiento forzoso en la China contemporánea. El jurado -formado por Bibiana Martínez, Carlos Diz y Joan Roura- quiso hacer también una mención especial a Hamada.

Finalmente, el premio del público recayó en Dende que chegou a luz, de Santiago Teijelo, un corto que hace viajar al espectador por la tradición oral del rural gallego.