«Edición Limitada», una iniciativa que unirá a la música con la cocina

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

29/08/2020 04:55 h

La programación de «Edición Limitada. Pazo do Faramello», organizada por Inés Portela, de Piombino State, ofrece un ciclo de cocina acompañado por conciertos que durará en torno a veinte días. Así, los domingos de septiembre estarán amenizados gracias a la buena música y a la buena comida. La programación comenzará el próximo viernes con un concierto de piano de Manuel Gutiérrez a las 19.00 horas. Ya el día 20, a las 12.00 horas, habrá un taller de cocina impartido por Kike y Eloy de la Horta do Obradoiro. Esa misma tarde, a las 19.00 horas, tendrá lugar el concierto de Germán Díaz & Benxamín Otero. El ciclo gastro-musical se cerrará el próximo 27 de septiembre con un nuevo taller de los dos chefs del restaurante Horta do Obradoiro, de nuevo, a las 12.00 horas. A las siete de la tarde, actuará Faia, poniendo el broche final a «Edición Limitada».

Además, todas las citas programadas contarán con una visita guiada al pazo, siendo previas a cada sesión. Esta iniciativa se recoge dentro del Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021, que a su vez pertenece al Plan de Reactivación cultural y turística de la Xunta para mantener y potenciar el empleo en ambos sectores.

El pazo de Faramello, situado en el concello de Rois, es uno de los monumentos más visitados de Galicia. Reabrió sus puertas al público el pasado 8 de julio.