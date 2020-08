Las alegaciones ordenses contra la ampliación de Gesuga superan el millar

0

Santiago / La voz 27/08/2020 05:05 h

La Asociación de Afectados Polo Vertedoiro de Lesta y el colectivo Salvemos a Comarca de Ordes han recogido más de un millar de alegaciones contra el proyecto para ampliar la sede de Gesuga, en Cerceda, dedicada al tratamiento de residuos animales no aptos para el consumo.

La empresa ha solicitado al Ayuntamiento de Cerceda una modificación urbanística que le permita utilizar diez hectáreas de terrenos de la empresa para su ampliación y así recibir residuos orgánicos de fuera de Galicia, una posibilidad que rechazan las entidades ordenses por el impacto ambiental que generará, tanto por el volumen de residuos que pueden llegar como por su traslado hasta la planta y los problemas de olores que ya generan las actuales instalaciones.

El Concello aprobó la solicitud de Gesuga, que al someterse al proceso de exposición pública mantiene abierto el plazo para presentar alegaciones.

Ambos colectivos señalan en un comunicado conjunto que «da análise da documentación dedúcese que as actuais instalacións de Gesuga non se axustan a lexislación e a normativa urbanística en vigor, o que se considera un dos motivos polos que o planeamento do Concello de Cerceda non pode ser modificado para este fin», por lo que estudian si es viable reclamar la restitución de la legalidad urbanística a la vez que denuncian trabas en el acceso a la información.