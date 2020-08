La USC estudia el impacto de la pandemia sobre el turismo asociado al Camino de Santiago

0

25/08/2020 17:39 h

La Universidade de Santiago profundizará en el impacto que está teniendo la pandemia del coronavirus en la ruta jacobea. A través de la Cátedra do Camiño e das Peregrinacións, la USC ha apostado por impulsar, en concreto, dos proyectos de investigación, que se centrarán en el análisis de las consecuencias del covid en la capacidad de carga turística del Camino Francés y en el perfil del peregrino que lo recorre. Además, en el mismo marco de la segunda convocatoria de proyectos de investigación asociados a las cátedras institucionales de la Universidade, también se creará la base de recursos académicos, científicos y didácticos Rede Xacobea.

Roberto Bande, que lidera el proyecto de análisis sobre el impacto de la crisis sanitaria en la capacidad de atracción turística del Camino Francés, destaca que las restricciones que esa nueva coyuntura impone sobre el distanciamiento social y la capacidad de los establecimientos de hostelería pueden generar un impacto adicional importante en la capacidad de acogida de los visitantes del Camino. «Esta investigación propón cuantificar o efecto destas restricións sobre a capacidade de carga do Camiño Francés», recalca Bande. Por su parte, Dolores Riveiro lidera el trabajo para estudiar el perfil de los peregrinos actuales, que incluirá encuestas cuyos resultados serán comparados con otros anteriores de su grupo, de forma que «permitiranos identificar os factores de maior impacto nos cambios observados nas actuais peregrinacións e realizar previsións de evolución futura. Todo iso contribuirá a entender mellor as fortalezas do Camiño», destaca.

Por su parte, Paula Pita lidera el proyecto con el que propone diseñar, elaborar y publicar la base de datos Rede Xacobea, con el objetivo de «fomentar o contacto, traballo e adquisición de recursos científicos e didácticos para investigadores, centros de investigación e revistas de temática xacobea co propósito de facilitar a comunicación entre os axentes que de maneira independiente están a desenvolver estudos xacobeos», explica.