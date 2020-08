La ampliación de Gesuga genera 600 alegaciones presentadas por vecinos de Ordes

0

Santiago / la voz 23/08/2020 05:05 h

Varios colectivos vecinales de la comarca de Ordes llevaron a cabo en días pasados una campaña informativa sobre el proyecto de ampliación de las instalaciones de la sociedad Gestora de Subproductos de Galicia, Gesuga, que recoge los residuos animales no destinados al consumo humano.

Esta empresa, con sede en Cerceda, prevé utilizar diez hectáreas de terreno para incrementar su capacidad de tratamiento de residuos y el plan para llevar a cabo esta reforma está en estos momentos en período de exposición pública. Y tras analizar el expediente, varios colectivos vecinales ordenses, entre los que se encuentran la asociación de afectados por el vertedero de Lesta y el colectivo Salvemos a Comarca de Ordes (constituido en oposición a varios proyectos de parques eólicos), han confirmado la presentación de seiscientas alegaciones al proyecto.

En un comunicado conjunto, estos colectivos se oponen a que la planta reciba residuos procedentes de Asturias, Cantabria, León y norte de Portugal ya que consideran que existe un riesgo elevado de contaminación ambiental y riesgo para la salud pública.

También afirman que «da a análise da documentación tívose coñecemento que as actuais instalacións de Gesuga non se axustan a lexislación e a normativa urbanística en vigor, o que se considera un dos motivos polos que o planeamento do concello de Cerceda non pode ser modificado para este fin».

Los colectivos denuncian dificultades para tener acceso a la documentación del expediente, ya no toda está disponible ni en las oficinas del Concello ni en su página web.