Sara Santos: «Hay gente que cancela en el día o ni siquiera aparecen»

La Voz de Galicia M.M.

22/08/2020 05:00 h

Sara Santos teme el cierre definitivo de muchos establecimientos a partir de finales de septiembre, porque «no se pueden aguantar plantillas sin ingresos. Si se prolongan los ERTE, algunos lo intentarán, pero otros tendrán que cerrar; y sino se prolongan los cierres definitivos serán muchos. No quiero pensar en la gente que irá al paro».

—¿Cómo está la situación hotelera en agosto?

—No tengo datos, pero no es buena. En julio teníamos una previsión del 13 % y se logró un 30 %, pero hay que tener en cuenta que hay un 30 % de hoteles cerrados. Son muchas menos plazas hoteleras. Septiembre va hacia abajo. Había algunas reservas, pero se están cancelando. La gente pide habitación de hoy para hoy, y los socios comentan que muchos ni se molestan en cancelar, simplemente no aparecen. Por la política de cancelación sin coste, no puedes hacer nada. Insisto, el 30 % de los hoteles siguen cerrados, y es un porcentaje más alto del que cierra habitualmente en enero o febrero por vacaciones, pero estamos en pleno verano.

—¿Por qué afecta tanto a Santiago, donde no hay brotes?

—Cualquier caso en Galicia, afecta a Santiago. Hace unos días se veía gente en la ciudad, pero no estaban alojados aquí. La gente tiene miedo a ser confinada, y no poder salir. La situación está siendo terrible. En septiembre, la gente es, sobre todo, extranjera, que no va a venir. No hay vuelos.

—¿La restauración está mejor que los hoteles?

—No creas. Primero están trabajando con menos mesas, por la distancia de seguridad; y aunque puedas tener problemas para encontrar una mesa, también hay que tener en cuenta que la oferta es menor. Levantaron más ERTE pero no están en buen momento.

—¿La gran esperanza es el 2021?

—Estamos muy preocupados, porque empiezan a caer reservas. Había buenos datos, pero están cancelándose reservas hasta de marzo y abril. Los ERTE tienen que alargarse.