Pulpo a orillas del Ulla

La Voz de Galicia

22/08/2020 05:00 h

La praíña da Pontevea, localizada en el límite entre el concello de Teo y de A Estrada, estrena mañana un nuevo servicio. La pulpería Loureiro se encargará de alimentar a todos los visitantes desde las once de la mañana. Si todo va bien y la climatología acompaña, esto se repetirá cada domingo. Pedro Castañeda, presidente de la Asociación Recreativa e Cultural Entre as Pontes, explica que «queremos que a polbeira sexa un aliciente máis para que a xente veña e visite a praíña». La asociación que Pedro preside lleva muchos meses preparando este entorno fluvial para los visitantes. De hecho, este paraje no sale en muchos mapas. Hace poco han abierto un chiringuito con vistas al puente declarado como Bien de Interés Cultural. También han habilitado una pista de voleibol y un servicio de alquiler de kayaks y tablas de paddle surf. Ahora, incluyendo el pulpo de los domingos, la praíña completa su irresistible oferta.