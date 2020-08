Un peregrino que retornó a su país se queda sin la Compostela

0

La Voz de Galicia Daniel bernardo s. l.

Santiago / la voz 20/08/2020 22:42 h

Klaus María Kürten, un peregrino alemán que llegó a Compostela hace pocos días, acudió ayer a la Oficina del Peregrino a recoger la acreditación de un amigo que tuvo que regresar a su país por un problema familiar. Al llegar, se encontró con que no podía retirarla. El hombre portaba la identificación de su acompañante, pero desconocía que su amigo debía acudir presencialmente para poder obtenerla.

Klaus, visiblemente frustrado y apenado, comenta que siente que «este problema parece no tener fin. Llegó un momento en el que todo el mundo me decía muchas cosas, pero apenas entendía nada y no me daban soluciones». También señala que el trato en la oficina «podría haber sido mejor».

Además, el hombre de 74 años no habla español y se va defendiendo solo en inglés, por lo que la solución del problema se complicaba por momentos. El peregrino terminó confundido y enfadado ante la situación generada.

El caminante explica que, para su amigo, completar el Camino «es muy importante, él quiere obtener su Compostela y me ha pedido a mí que se la lleve. Está frustrado por haberse marchado». Kürten ya ha obtenido la suya, y cuenta que ha hecho el Camino por motivos espirituales, pero que ahora solo le preocupa la acreditación de su amigo.

La ansiada solución para Klaus

Tanto el deán de la Catedral como la Oficina del Peregrino insisten en que un romero ha de acudir de manera presencial a recoger su Compostela. El deán, Segundo Pérez, afirma que «un peregrino non pode pedir a Compostela por un amigo seu, non podemos acreditar que esa persoa fixera o Camiño pese a que veña un coñecido. Puido coller un avión e acabar aquí, por iso a presencialidade é un requisito».

En casos como el de Kürten, su amigo deberá enviar sus credenciales perfectamente selladas a la oficina desde su domicilio en Alemania, y desde Santiago se le remitirá la Compostela. El deán explica que «coa situación que estamos a vivir, é algo que facemos de forma máis habitual». Asimismo, insiste en que «estamos na obriga de obedecer a lexislación vixente».

Kürten asegura que ha entendido los pasos que ha de seguir y que se acogerá a ellos para que su amigo consiga la Compostela lo antes posible. Para él, el día de hoy ha sido «muy caótico y confuso».