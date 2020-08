Los brotes de Melide permanecen estables con 17 positivos

0

20/08/2020 15:49 h

Los dos brotes de coronavirus detectados en Melide tras el pasado fin de semana permanecen estables con 17 casos positivos: 14 en el registrado con origen en cuatro jóvenes menores de 30 años, y 3 en un brote familiar que no sumó nuevos positivos a los iniciales. El último parte facilitado por el área sanitaria de Santiago y Barbanza también arroja cifras alentadoras respecto al cribado poblacional impulsado por el Sergas entre la población de 18 a 30 años con médico asignado en el centro de salud del municipio, con el propósito de localizar casos asintomáticos y evitar, así, que la expansión del brote con más afectados derive en un episodio de transmisión comunitaria. Así, los resultados que se están obteniendo de las 478 pruebas que se realizaron ayer en la que fue la primera jornada de cribado son favorables. No se concluyó el análisis de todas las PCR, pero de las examinadas hasta ahora no se desprende ningún caso positivo.

El Sergas concluirá esta tarde el cribado con la toma de muestras a cerca de 200 jóvenes. Desde la gerencia del área sanitaria de Santiago y Barbanza hacen un llamamiento a acudir al centro de salud también a aquellos que no han sido citados, pero que igualmente tienen médico asignado en el ambulatorio melidense. Deben personarse en el centro de salud entre las 16.00 y 20.00 horas, portando la tarjeta sanitaria y el DNI.