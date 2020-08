Santiago toma ejemplo de san Roque en la lucha contra el coronavirus

0

La Voz de Galicia

16/08/2020

Como en la Edad Media, cuando los fieles recurrían a san Roque para que acabase con la peste, en tiempos de coronavirus los ojos se vuelven al santo que se hace acompañar de un perro para pedir su intercesión en la plaga del siglo XXI, el coronavirus. Por eso, más que nunca, fue decisiva y simbólica la ofrenda que esta mañana se hizo en la capilla que honra a uno de los primeros peregrinos de Santiago, de nombre Roque: «Fuerte como una roca».

En un año tan difícil y tras varios de ausencia del gobierno local, que en tiempos de Compostela Aberta evitaba acudir a los actos religiosos, esta vez sí contó san Roque con las autoridades municipales, y allí estaban, puntuales, Mercedes Rosón como alcaldesa en funciones, acompañada de José Manuel Pichel por parte del PSOE. Del PP acudieron Alejandro Sánchez-Brunete, José Antonio Constenla, Ana Belén Sabel y Beatriz Cigarrán.

A todos ellos, a los fieles que no pudieron llenar la capilla por cuestiones de seguridad, y a los compostelanos, en general, se refirió en su sermón el párroco don Carlos, que respecto a la crisis del coronavirus, advirtió: «Lo estamos haciendo regular, estamos perdiendo por goleada, como el otro día el Barça». El sacerdote pidió a la población que no limitase a rogar a san Roque que ponga fin a la pandemia y que cada uno aporte su granito de arena, siguiendo su ejemplo de generosidad de santo. «No debemos aislarnos, que ya nos aísla bastante este bozal. Tenemos que sacar cada uno de nosotros lo mejor que tenemos y no tener miedo. Si somos generosos, lo superaremos», aseguró.

Pese a que las medidas de seguridad y las restricciones en los actos sociales deslucieron, en cierto modo, una jornada que siempre fue festiva, la cofradía no renuncia esta tarde a celebrar la tradicional procesión. Y como este año se dedica la efemérides a los sanitarios (de los que san Roque es protector) y a su lucha por vencer al virus, el portaestandarte lo llevará el radiólogo Ignacio Lete.