Hemeroteca | Año 1992 | Oferta de camas en la calle: el intrusismo viene de lejos

16/08/2020 05:15 h

Hoy, los hosteleros de Santiago están preocupados por la competencia desleal de los pisos turísticos ilegales, pero el intrusismo en el sector ya viene de lejos. En el año 1992 no había plataformas para ofrecer a los turistas habitaciones que luego no se declaraban, y los métodos para ir a la caza del cliente eran menos sofisticados, pero igualmente efectivos. Entonces no era extraño ver en las calles de Santiago sobre todo a mujeres que se ganaban un dinero extra parando a los turistas en la calle para ofrecerles alojamiento en sus casas. Lo hacían, sobre todo, en las inmediaciones de la estación de tren y en los semáforos, en los que abordaban a los ocupantes de los coches con matrícula extranjera.

Como hoy con los pisos turísticos que no se declaran, también entonces los hosteleros pusieron el grito en el cielo y denunciaron una práctica que tildaban de intrusismo. Carlos Nieves, que era entonces el gerente de la Asociación de Hosteleros, subrayaba que, además, daba muy mala imagen: «Esta forma de entrar a los turistas es un poco agobiante», decía. Llegaban, incluso, a meterse en los portales de los hostales legales para ofrecer sus habitaciones por un precio más bajo. Los hosteleros pedían más inspecciones a la policía, a las autoridades sanitarias y a Hacienda.

Esa imagen desapareció de la ciudad. Ahora, basta con un teléfono móvil.