Bugallo ve «imposible» asumir limpieza y luz en Área Central, pero sí ayudarles

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia xurxo melchor

santiago / la voz 31/07/2020 00:26 h

«Imposible, e o saben». Así de contundente responde el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo (PSdeG-PSOE), a la propuesta de la gerencia de Área Central de que el edificio sea considerado como un área urbana más de la ciudad y sea por tanto el Ayuntamiento el que asuma los costes del servicio de limpieza, la recogida de basuras, la seguridad y el alumbrado eléctrico. El regidor advierte que el complejo, pese a tener viviendas sobre la zona comercial, «é propiedade privada, como As Cancelas, ademais co mesmo réxime. Polo tanto, non é posible que o Concello e os cidadáns de Santiago se fagan cargo de algo que é propiedade privada», señala.

Lo que ha solicitado Área Central es un convenio de colaboración con el Concello que ponga fin a lo que consideran como «un contrasentido jurídico desde la inauguración del edificio», y hacer así sostenible el complejo, que, advierten, arrastra una «situación económica delicada» desde hace años que «se ha visto acentuada con el decreto del estado de alarma» porque «con el parón de la actividad comercial, los propietarios y arrendatarios de los locales no pueden asumir los costes de comunidad que mantienen en pie el edificio y que sirve, entre otras cuestiones, para tener los servicios de limpieza y seguridad de los que se benefician todos los vecinos y visitantes del complejo».

Área Central reconoce que, durante el confinamiento, el Concello les «mostró su solidaridad» apoyándoles al asumir la limpieza de las zonas comunes y con visitas regulares de la Policía Local, aunque aseguran que desde el 1 de julio «la ayuda en la limpieza dejó de darse».

Bugallo asegura ser consciente de la complicada situación del centro comercial que, asegura, «é un motivo de preocupación para todos nós», pero advierte que, aunque quisiera asumir la petición de Área Central no puede «porque se iso fora propiedade pública, o que hai abaixo tamén, e abaixo hai locais comerciais e hai os aparcadoiros e as prazas de garaxe, que son privadas. Polo tanto, iso é privado e iso non ten solución, como a propia praza central é privada».

Ante esta incapacidad que el alcalde compostelano considera que existe para asumir los costes de los servicios básicos del complejo, lo que Bugallo propone es «buscar como, partindo da situación real que hai, lles podemos axudar, pero iso é propiedades privada das seiscentas e pico familias propietarias de pisos e dos propietarios dos 150 locais comerciais que alí se atopan», insiste.

No tiene la misma visión la gerencia del centro comercial, que considera que el complejo es en realidad una zona urbana más de Santiago. Advierten que desde este mes de julio, al no poder sufragarlo, el centro comercial no cuenta con servicio de limpieza, algo que, «repercutirá» -añaden- «en la calidad de vida de los más de 2.000 vecinos que residen en el edificio, de los más de 200 que trabajan diariamente en sus oficinas y en las vidas de los más de 400 trabajadores que prestan sus servicios en las tiendas y en el hipermercado, en los cien clientes que visitan a diario el hotel y en los más de 12.000 compradores y clientes habituales».