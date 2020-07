El riesgo de incendio forestal dejó cojo el despliegue de los Fogos

0

santiago / la voz 25/07/2020 01:56 h

Finalmente no fueron ocho, sino seis, los puntos de lanzamiento, anoche, del despliegue pirotécnico de los Fogos do Apóstolo. El «risco extremo de incendio» obligó a suspender el lanzamiento desde el mirador del Monte de Deus (zona de Vite) y desde la Granxa do Xesto, en la falda del monte Pedroso.

La suspensión, anunciada por el Concello a través de su cuenta de Twitter, fue precedida de un aviso de la Consellería do Medio Rural, que notificó la situación que, debido a las altas temperaturas de los últimos días y con ausencia de lluvias, determinaba la existencia de un riesgo extremo de incendio forestal, por lo que pedía la anulación de ambos puntos de lanzamiento, enmarcados en espacios forestales y, por tanto, los que suscitaban riesgo de incendio. Esa notificación fue recibida en el Pazo de Raxoi pocos minutos antes de las tres de la tarde de ayer, sin tiempo para buscar alternativas a ambos emplazamientos, por lo que el gobierno local decidió su suspensión, dejando el despliegue pirotécnico reducido a seis de los ocho puntos previstos.

Así, no se pudo completar el círculo de fuego, luz y color en torno a la ciudad, aunque se pudieran lanzar con normalidad las cargas de pólvora desde Santa Susana (Alameda), el parque de Carlomagno (Fontiñas), la Cidade da Cultura, y los parques de A Almáciga (norte del ámbito histórico), Eugenio Granell (Pontepedriña) y Luis Pasín (Conxo).

En estas áreas de lanzamiento se estableció una zona de protección de 120 metros que impidió el movimiento de los vecinos durante el espectáculo, así como el aparcamiento. Ante las quejas de algunos de los afectados, el alcalde, Sánchez Bugallo, pidió disculpas porque «sempre que hai cambios se intenta que haxa o maior número de beneficiarios, pero sempre hai alguén ao que se lle causa algunha molestia ou dificultade».

Incendio en O Restollal

El riesgo de incendio fue real. De hecho, en la zona del Restollal se declaró un fuego que obligó a intervenir, pasada la medianoche, a tres dotaciones del Parque de Bomberos de Santiago. Los vecinos no tienen duda de que fue causado por la pirotecnia de los Fogos. Afectó a cerca de una hectárea de matorral próxima a unas casas detrás de la calle Cottolengo, junto a la parte alta del parque del Eugenio Granell, uno de los puntos de lanzamiento. El incendio fue extinguido poco antes de la 1.30 de esta madrugada.