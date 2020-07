Yago Iglesias: «En Balaídos veremos el mejor Compostela»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia NASO CALVO

SANTIAGO / LA VOZ 24/07/2020 18:25 h

El Compos ya tiene todo preparado para el duelo de esta tarde en Balaídos (19.30 horas). El ascenso está a tan solo noventa minutos. El conjunto blanquiazul, después de superar al Barco (3-1) en las semifinales, tendrá enfrente un último rival. El Ourense CF, el único equipo que consiguió mantener el ritmo impuesto por el Compos a lo largo de toda la temporada, será en Vigo el juez que determinará si el próximo curso el cuadro de la capital gallega cambia o no de categoría.

Para esta gran fecha, en el equipo blanquiazul no se esperan muchos cambios. El once que opondrá ante el Ourense CF será casi el mismo que superó a la escuadra de Valdeorras. En la portería y en la defensa se esperan los cinco jugadores que superaron al Barco. En la línea de creación es en donde podría registrarse alguna novedad, con la entrada de Baleato o de algún jugador de banda que no participó de inicio en el primer choque.

Yago Iglesias se presentó en la rueda de prensa previa a la final con un único deseo: «Espero que este sea el último entrenamiento de la temporada». La idea de la familia blanquiazul es dar por concluido el ejercicio con un triunfo en Balaídos y con el consiguiente ascenso a Segunda B. Para la gran cita, salvo dos jugadores de las categorías inferiores que entrenaron durante estas semanas con el primer equipo, el entrenador dispondrá de todo su plantel.

Juan Cabrejo: «El Compos tiene que ser fiel a su estilo» La Voz de Galicia JUAN CABREJO

Al concluir el ensayo matinal de ayer, el último mensaje del técnico en el vestuario fue muy claro: «Al acabar el entrenamiento, lo único que le transmití a los jugadores es que el trabajo ya estaba hecho. En Balaídos tenemos que seguir nuestras pautas y el plan de partido que hemos diseñado. Debemos jugar con confianza y tener mucha fe en que todo el trabajo que llevamos realizado durante estos meses traerá sus frutos. Les dije que debemos disfrutar de esta situación».

Fiel a su estilo

El Compos mantendrá su estilo en Vigo, la misma filosofía que le llevó a conseguir el título de Liga. Hablamos de un equipo que se siente muy cómodo con el balón, que le gusta combinar y buscar los espacios con paciencia. Esa es la idea inicial que se planteará ante el Ourense CF, aunque el rival cuenta y a lo largo del partido se verán seguramente diferentes fases y situaciones. Muchas son las variables que pueden inclinar la balanza para un lado o para el otro, aunque Yago Iglesias insiste en que su equipo no cambiará. «Veremos el mejor Compostela, muy motivado y con muchísimas ganas de ganar el partido. Un equipo muy comprometido».

Al choque cumbre de la temporada llegaron los dos mejores equipos del grupo, los dos conjuntos que marcaron el camino que no pudieron seguir el resto de las plantillas. Ambos contendientes se presentaron al final del torneo, cuando fue suspendido por el covid-19, con un margen de puntos muy amplio sobre sus más inmediatos perseguidores. Yago Iglesias recuerda que «los números de Compos y Ourense fueron muy parecidos a lo largo de la temporada. Son dos equipos con una dinámica muy positiva y ganadora. Esta final del play off parece bastante justa, pues los dos estuvimos durante todo el campeonato ocupando las dos primeras posiciones».

Un rival muy físico

Ourense y Compostela se conocen perfectamente, ya no solo por sus enfrentamientos directos (tanto en el partido de Liga como en el de la Copa Federación acabaron en empate), sino por la gran cantidad de partidos y de vídeos que cada técnico vio de su oponente. Yago Iglesias hace un resumen muy claro del adversario: «El Ourense es un equipo muy físico, con jugadores de mucha talla y envergadura, con futbolistas muy rápidos arriba y, sobre todo, se caracteriza por ser un equipo muy sólido defensivamente atrás con una línea de cinco hombres». La teoría está muy clara. Ahora solo falta que los futbolistas sepan interpretar la partitura con la que tanto tiempo llevan ensayando.

Para medirse al conjunto ourensanista, el Compos tiene la idea de sorprender al rival con los mismos argumentos que le llevaron a ocupar la primera posición de la tabla clasificatoria durante casi todo el campeonato.