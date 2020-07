Colectivos de Ordes, contra el macroparque de 36 grandes eólicos

0

Emma ARaújo

santiago / la voz 24/07/2020 05:05 h

Cuatro proyectos para la instalación de otros tantos parques eólicos en la comarca de Ordes están en estos momentos en fase de tramitación, pero el colectivo Salvemos a comarca de Ordes, tras analizar los proyectos y ubicarlos en un mapa, ha alertado de que, en realidad, los cuatro constituyen un macroparque formado por 36 aerogeneradores de doscientos metros de altura cada uno.

Son los parques San Bartolomé, Solpor, Gasalla y Legre, cuyo funcionamiento necesitará la construcción de tres subestaciones eléctricas y una línea de alta tensión para canalizar la energía generada. «Os efectos negativos destas instalacións son moitos e afectarannos de forma conxunta», afirma el colectivo, que resalta que al fragmentarse la tramitación en cuatro partes no se miden las consecuencias globales de estos aerogeneradores, cuya instalación se rige por una normativa del 2002, que establece un límite máximo de estas estructuras de 500 metros de las viviendas, una acotación que consideran desfasada, porque los molinos diseñados entonces no tienen la envergadura ni la potencia de los actuales.

Entre las consecuencias del macroparque destacan la contaminación acústica, las interferencias que generarán en los sistemas de telecomunicación, el denominado «efecto discoteca» por los cambios de luz que provocarán las aspas en movimiento, el riesgo de posibles accidentes, y el impacto paisajístico.

La entidad ordense inició el día 15 una recogida de firmas en Change.org, que acumula más de seiscientos apoyos contra estos proyectos. Previamente, la Diputación provincial y los concellos de la comarca ordense expresaron su rechazo a estos parques porque consideran que supondrá un grave perjuicio para una rica zona agroganadera.

«Apoiamos as enerxías alternativas, pero non de calquera maneira»

O representante di que a normativa que regula o sector eólico debe actualizarse á evolución dos aeroxeneradores

Xoán Ramón Alvite

Dende hai uns meses funciona en Galicia a primeira rede galega de plataformas en defensa do territorio e contra os proxectos eólicos e as liñas eléctricas. Unha entidade que aglutina a cerca dunha decena de asociacións doutros tantos concellos e que trata de «dar visibilidade e denunciar os problemas derivados da falta de planificación da produción eólica e das súas consecuencias sobre a poboación».

Aberta a novas incorporacións, compoñen esta rede a Asociación de Veciños 3 de Maio de Campolongo (Negreira), a plataforma Salvemos a Comarca de Ordes, a Plataforma Non Máis Eólicos de Campelo-Bustelo-Toural (Carballo, Coristanco e Santa Comba), a Plataforma Veciñal non Eólicos de Mazaricos e Ponteceso, a Asociación de Afectados polo Parque Eólico Outes-Mazaricos, a plataforma Quijote de Outes e Salvemos o Iribio, serra lucense entre Triacastela e Samos. José Carballo Antelo, voceiro da plataforma, explica a súa postura.

-Por que nace esta rede?

-Principalmente, pola necesidade de poñer en común a problemática que estamos a sufrir en moitas zonas de Galicia afectadas pola instalación de novos parques eólicos ou liñas de alta tensión. É importante unirnos porque este é un tema moi complexo. Hai que ter en conta que somos veciños e non nos dedicamos a isto, pero vémonos na obriga de organizarnos para defender o rural.

-Vostedes están en contra da enerxía eólica?

-En absoluto. Apoiamos as enerxías alternativas, pero non de calquera maneira nin a calquera prezo. Eólicos si, pero non así.

-Como entón?

-Dun xeito racional, con transparencia e consenso. Dando voz aos afectados, protexendo a paisaxe e o patrimonio e evitando a masificación que se pretende levar a cabo nalgunhas zonas. Facendo compatible a vida no rural coas enerxías renovables.

-Os parques eólicos poden constituír unha oportunidade para as zonas rurais?

-Si se fai dun xeito ordenado e cunha boa valoración do seu emprazamento, pode ser. O rural ten as súas formas de economía local que é necesario potenciar. Parece claro que, desta maneira, con esta invasión, o único que se consegue e depreciar o valor dos terreos agrarios e converter o rural nun inmenso parque industrial no que ninguén vai querer vivir.

-A lei ampara ás empresas promotoras dos parques?

-Todas as leis deben amparar ao conxunto da comunidade que resulta afectada. É evidente que a normativa que regula o sector eólico está desactualizada e cómpre adecuala aos novos tempos e á evolución experimentada, por exemplo, polos aeroxeradores, que agora son dez veces máis potentes que hai só unha década.

-Critican as formas que emprega industria á hora de negociar.

-Os afectados somos o conxunto da poboación onde se asenta un parque e non só os propietarios das fincas nas que se poñen os muíños. Dito isto, é evidente que as empresas se aproveitan da ambigüidade dos contratos que ofrecen. É un abuso que, por exemplo, se estableza que o arrendamento comeza no momento da sinatura do acordo, pero non se cobra un euro ata que o parque eólico empeza a funcionar. Neste sentido, cómpre que a Administración traballe nun contrato tipo no que se recollan un mínimo de garantías para os afectados.

-Que consello daría ao dono dun terreo afectado pola implantación dun parque?

-Diríalle que non firme nada ata coñecer perfectamente todos os pormenores do proxecto do parque. Quen firma primeiro, firma peor. E, sobre todo, que non se deixe amedrentar.

Rechazo sin unanimidad en la Diputación a los proyectos eólicos en la comarca de Ordes

La iniciativa alude al elevado número de planes, más de una docena, con un centenar de grandes molinos

E. A. R.

La unanimidad con la que se aprobó el reparto de fondos no se mantuvo a la hora de votar una moción presentada por Marea Atlántica para un pronunciamiento de rechazo a los proyectos para la instalación de varios parques eólicos en la comarca ordense. La moción prosperó con el apoyo de PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños.

En la propuesta aluden al elevado número de proyectos, más de una docena, (Parque Eólico da Pobra, Ardemil, Monte Inxerio, Gasalla, Legre, Solpor, Meirama, Encrobas, Xalo, Pico Cedeira, Monte San Bartolomé, Tornado, Orzar y Pedrabante), que supondrían la instalación de un centenar de grandes molinos de viento. Según consta en la moción, el desarrollo de estos parques implicaría la pérdida de un millar de puestos de trabajo y la afección de 500 hectáreas de terreno.

Los concellos de la comarca también se oponen a la instalación de estos parques.