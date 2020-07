TradFest, doce horas de animación y folk aseguradas

0

La Voz de Galicia P. C.

Santiago / La Voz 23/07/2020 09:10 h

Compostela TradFest ofrece este domingo una de las jornadas más cargadas de actividades de las Festas do Apóstolo. El festival de entrada gratuita impulsado por La Voz de Galicia y el Concello de Santiago, coproducido por Nordesía y aCentral Folque, con el patrocinio de Agadic y Galicia Calidade, dará comienzo a las once de la mañana y finalizará doce horas más tarde, a lo largo de las cuales reunirá una veintena de propuestas entre Bonaval y A Quintana. De este modo, la cita en torno a la música popular gallega -entendida como una expresión moderna que bebe de la tradición y no como una foto fija del pasado- ofrece este año la posibilidad de disfrutar todo el día en familia y al aire libre (siempre que el tiempo no se interponga) para liberarse de las preocupaciones en un evento adaptado a los protocolos de la llamada nueva normalidad.

Así, la emblemática plaza de A Quintana dará cabida a unas 800 personas (aquellas que previamente hayan retirado una invitación gratuita a través de la plataforma reservas.gal). De ellas, 400 podrán participar por la mañana en el concierto de la Banda Municipal de Música de Santiago De tradición con Suso Vaamonde y otras tantas tienen la opción de asistir por la noche, a partir de las 21 horas, a las actuaciones de los grupos Ailá y Tanxugueiras, que presentarán en primicia sus nuevos proyectos musicales.

Los pasacalles partirán de distintos puntos de la ciudad para encender la mecha del TradFest. Pero será en el parque de Bonaval, cerrado para la ocasión, donde la animación y el folk desplieguen todas sus armas hasta las nueve de la noche. Habrá talleres de baile, conciertos y una muestra de artesanía musical, libros y cedés, entre otras propuestas.

Bonaval reunirá una decena de actuaciones

El parque de Bonaval, una de las zonas verdes más apreciadas por los compostelanos, servirá como marco para gran parte de las actividades propuestas por el TradFest. La entrada al recinto se realizará por una sola puerta durante toda la jornada y tendrán acceso un máximo de 600 personas. No obstante, habrá cuatro espacios o acciones diferenciadas dentro, con participación limitada en cada una de ellas.

Nada más entrar, en la salida posterior del CGAC, habrá lutiers y otros artesanos trabajando en directo dentro de la muestra de instrumentos musicales. Por otra parte, habrá dos escenarios, uno enfrente del otro, cada uno con una zona propia delimitada para el público y marcando la separación interpersonal. El espacio dedicado a los cantos -en el que actuarán Barahúnda (12.00 horas), Zeltia Irevire (14.00), é Romance (17.00) y Laura LaMontagne (19.00)- tendrá capacidad para 180 espectadores aproximadamente. Y el dedicado a las músicas -Candorka (13.00), Porkoteixos (18.00) y el gaiteiro Anxo Lorenzo (20.00)- para un centenar y medio de espectadores. En el cuarto espacio, servirán los bailes los grupos Bouba (12.00), Altalaplana (17.30) y Os Monifates (19.30). Y habrá cursos dirigidos a las 13.00, 16.30 y 18.30 horas.

Cuatro grupos harán vibrar la iglesia de San Domingos

La iglesia de San Domingos será el quinto de los espacios disponibles en el entorno de Bonaval, gracias a la colaboración del Museo do Pobo Galego, que cedió el espacio para llevar a cabo en él las cuatro intervenciones programadas por el TradFest para este domingo. Serán conciertos acústicos y habrá para cada uno de ellos medio centenar de sillas disponibles para los asistentes.

El primero de ellos, correrá a cargo de Iván Vilela (11.30 horas), un compositor, arreglista e investigador brasileño que mostrará en directo el sonido de un instrumento de cuerda procedente de la cultura popular, la viola caipira. Fernando Barroso (13.00) será el segundo en actuar en San Domingos. El músico y compositor ferrolano es un virtuoso de los instrumentos de cuerda; al igual que el dúo Pärbo (18.30), compuesto por Anxo Riobó y Begoña Pintos, dos expertos en el repertorio tradicional gallego. Y, finalmente, pondrá el broche Abraham Cupeiro (20.00), el hombre que ha dedicado media vida a recuperar los sonidos olvidados. Constructor y multiinstrumentista, rescata instrumentos ancestrales a punto de extinguirse (entre ellos, una trompeta celta de la Edad de Hierro y la corna gallega) para crear nuevas sonoridades.