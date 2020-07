Gonzalo Caballero: «Síntome moi acompañado pola militancia»

0

La Voz de Galicia Xurxo Melchor

Santiago de Compostela 22/07/2020 12:34 h

En la víspera del comité nacional que celebrará este jueves el PSdeG-PSOE, el portavoz de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, asegura, en respuesta a las críticas internas por el mal resultado electoral, que «comparte todas as reflexións que fagan un chamamento a ver que ocurriu nestas eleccións e que temos que facer unha reflexión». Un llamamiento que, recuerda, «eu trasladei dende o primeiro día», por lo que no se siente cuestionado, sino involucrado en esa búsqueda de respuestas a «como mellorar a situación e como seguir traballando para ofrecer unha alternativa socialdemócrata en Galicia que permita facer fronte aos retos do futuro no noso país».

Preguntado por las críticas del alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, y sobre si tendría que, con los estatutos en la mano, volver a presentarse a unas primarias, Caballero dice sentirse «moi acompañado pola militancia do partido» y advierte que el PSdeG «ten un sistema moi claro de como se elixen os dirixentes e xa aprendimos moito no 2015-2016 de como a militancia do partido non permite ningún tipo de xogo como o que naquel momento houbo» contra Pedro Sánchez.

No obstante, Gonzalo Caballero está «aberto a estudar todas aquelas melloras que lle permitan á nosa organización facer fronte ao reto do futuro». Una reflexión que debe hacerse, afirma, en el comité nacional del partido.

Inicio del curso escolar

El portavoz de los socialistas gallegos también se refirió al inicio del próximo curso escolar, marcado por la pandemia del coronavirus y reclamó a la Xunta que consensúe con la comunidad educativa los protocolos necesarios para que los alumnos puedan iniciar las clases de forma segura. «Fago un chamamento á consellería de Educación para que non faga responsables aos directores dos centros, para que non centrifuge a súa responsabilidade neles» y para que tome las decisiones oportunas.

Además, Caballero reclama que esas soluciones para el inicio del curso «non sexan a custe cero» y que, por el contrario, incluyan la contratación de más profesores y la dotación de más medios a colegios e institutos para que puedan hacer frente al reto que supone celebrar las clases en plena pandemia.