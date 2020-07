Yago Iglesias: «El plan era salir con mucho ritmo y tratar de adelantarnos en el marcador»

0

La Voz de Galicia

SANTIAGO / LA VOZ 19/07/2020 17:18 h

El entrenador del Compos, Yago Iglesias, explicó que «tenía un plan de partido previo. Quería salir muy enchufado. El plan era conseguir hasta la primera pausa de hidratación un Compostela con mucho ritmo en esa la primera media hora, buscando la portería contraria y tratando de adelantarse en el marcador, como así fue». Agregó que «no es fácil volver a coger el ritmo después de muchos meses de parón, pero el equipo estuvo a un buen nivel». Insistió en que «el Barco si se clasificó de cuarto es por algo. Tiene muy buenos jugadores».

Sobre el desarrollo del encuentro, el entrenador blanquiazul comentó que «si fuésemos al descanso con el 2-0, la segunda parte hubiese sido distinta. El gol del Barco les metió en el partido de nuevo, Fue un gol de una gran calidad». Yago Iglesias indicó que estas pausas de hidratación no le gustan: «Uno de nuestros puntos fuertes es desgastar a los equipos rivales y estos parones no nos benefician». Concluyó señalando que «el ponernos con 2-0 nos permitió jugar de otra forma. Al equipo lo vi muy bien defensivamente. En la segunda parte, el Barco jugó casi seguido en campo rival, pero ocasiones de gol, disparos entre los tres palos y paradas de Pato Guillén realmente no hubo. Nosotros marcamos tres goles y tuvimos buenas ocasiones».