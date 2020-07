Santiago: Pocos entre sorbo y sorbo

0

Santiago / La Voz 19/07/2020 13:28 h

En Santiago, el uso de la mascarilla en las terrazas de los bares y restaurantes apenas ha variado con la normativa que entra en vigor este domingo. Son pocas las personas que solo se la quitan en el momento específico del consumo. No obstante, la práctica totalidad de los ciudadanos la llevan puesta cuando caminan por la calle o en los parques, salvo alguna excepción, en general personas jóvenes. No es generalizado el uso de la mascarilla entre los peregrinos, y es habitual verlos en la Praza do Obradoiro, celebrando la llegada a su meta a rostro descubierto.