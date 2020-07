Jimmy: «No matamos el partido y sufrimos hasta el final»

0

NASO CALVO

SANTIAGO / LA VOZ 19/07/2020 17:22 h

El lateral Jimmy fue el autor del primer gol del Compos, con un gran remate tras un excelente centro lateral desde la banda contraria de Bicho. El defensa compostelanista reconoce que el equipo no fue capaz de sentenciar el duelo cuanto tenía al rival totalmente contra las cuerdas: «El partido fue nuestro en los primeros veinte minutos. Después fue el Barco quien tuvo el balón. No tuvieron ocasiones, pero sí es cierto que nos quitaron el balón durante todo el partido. No fuimos capaces de matar el encuentro y tuvimos que sufrir hasta el final».

Jimmy no sabe realmente cuál fue la razón por la que el Compos retrocedió en el tapete de Balaídos: «No sé si fue por miedo o por qué fue, pero con el dos a cero nos metimos atrás. El resultado era bueno para nosotros (2-0), aguantamos y en la segunda parte nos tocó sufrir sin tener el balón esperando alguna contra».