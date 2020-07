Yago Iglesias: «Es un gran refuerzo anímico que nos consideren favoritos, no tenemos ningún tipo de presión»

0

La Voz de Galicia NASO CALVO

SANTIAGO / LA VOZ 17/07/2020

Yago Iglesias destacó que dentro de este formato de play off no encajar un gol da ventaja al Compos, «ya que el empate nos beneficia». Insistió el técnico en que la idea es «salir a ganar. Estamos mentalizados para eso. Está claro que partimos con esa pequeña ventaja del empate, conseguida por el trabajo y esfuerzo realizado a lo largo de todo el año. Fuimos primeros de grupo cuando se suspendió la competición y por eso somos campeones. Fuimos el equipo más regular hasta que se paralizó el campeonato por la pandemia. Fue un premio más que merecido».

Los rivales dan como máximo favorito al Compostela. Fue primero de grupo. Sin embargo, Yago Iglesias tiene los pies en el suelo y no se fía de esta situación: «Para nosotros es mucha responsabilidad y un gran refuerzo anímico que nos consideren favoritos. Desde luego que no es ningún tipo de presión. Desde que iniciamos los entrenamientos en el verano nuestra idea era ser primeros de grupo para llegar al play off con la ventaja de ser campeones. Estamos, más o menos, en el escenario que nosotros queríamos, aunque algo diferente, pues en un play off normal tendríamos partido de vuelta en nuestro campo».

Una de las cuestiones que preocupa al entrenador es el calor, pues asegura que estarán a 30 grados a la hora del partido.