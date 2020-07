Un pregón colectivo para reconocer el trabajo durante la pandemia abrirá el 17 las Festas do Apóstolo

0

La Voz de Galicia Montse García

10/07/2020 13:56 h

La guineana Nakany Kanté, Aretha Soul Divas, el dúo TéCanela, A Banda da Loba, Mad Martin Trío o Lou Reyes serán algunos de los grupos que pondrá banda sonara a las Festas do Apóstolo, que se celebrarán entre el 17 y el 31 de julio. Precisamente, la artista guineana será una de las protagonistas de la primera jornada, en la que el pregón será un reconocimiento a todos aquellos que jugaron un papel principal durante la pandemia y que estará conducido por el periodista Luis Pardo. Participarán representantes de diferentes fuerzas de seguridad, de los Bomberos, servicios sanitarios, Cruz Vermella, distribuidoras de alimentación y personas que sufrieron también la enfermedad, entre otros. El pregón estará acompañado de un espectáculo humorístico con Rober Bodegas, Javier Veiga y David Amor.

El concejal de Festas, Gonzalo Muíños, recordó que el objetivo con toda la programación diseñada será «facer unhas festas moi seguras». Dos serán los escenarios de referencia para las actuaciones: A Quintana, con un aforo máximo de 400 personas, «cando habitualmente son 3.500-4.000 persoas», y el parque de Galeras, con capacidad para 180-200 personas. Aunque todas las actividades son gratuitas, destacó el edil, será necesario contar con entrada, que se podrán conseguir a partir del lunes, a las 12.00 horas, en la página www.reservas.gal. El público deberá acudir al lugar media hora antes de la celebración y con mascarilla.

Por su parte, Bonaval acogerá las propuestas de danza y performance, mientras que la Alameda será el referente de las actividades dirigidas a la familia. Lo que no habrá este año son verbenas, «porque é moi díficil de controlar».Los cabezudos, por su parte, no saldrán por las calles, sino que estarán en el escenario de la Praza da Quintana. No faltará tampoco el Trad Fest (día 26), las jornadas sobre el Traxe Galego y el concierto de la Real Filharmonía, que será el día 30.

En la Praza da Quintana se celebrarán los conciertos de mayor formato. Actuarán ahí Nakany Kanté (día 17); Aretha Soul Divas T The Silverbacks (día 18), Broken Peach (día 19), A Banda da Lomba (día 21), TéCanela (día 22), Najla Shami (23), Gaizka Project (24), Xacobe Martínez Antelo Trío (lunes 27), Nastasia Zürcher (día 28), Germán Díaz & Benxamín Otero (29) y el cierre será con Ortiga (día 31). También se celebrará allí el concierto de Ailá y Tanxugueiras, del Trad Fest.

Por Galeras, donde además de música habrá espectáculos de humor y otros dirigidos para la familia, pasarán A Banda de Nash, Mad Martin Trio, Lou Reyes, Pirilampo, Oswaldo Digón, Colt 45, Andhrea & The Black Cats, Escuchando Elefantes, Agorapohoia, Uxía Lambona, Caramuxo Teatro, Pablo Meixe & Danny Boy Ribera, Triska o The New Raemon.

De esta forma, este año han apostado por formatos más reducidos y seguros. Gonzalo Muíños aseguró que siempre consideraron que, si las medidas sanitarias lo permitían, debían celebrarse las Festas do Apóstolo. «Por unha parte, porque despois de meses de confinamento e desescalada, a cidadanía precisa saír a rúa; e porque era importante axudar ao sector cultural e artístico», afirmó.