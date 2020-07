Ángel Gabilondo, Antón Costas, Caetano Díaz y Rui Rio, finalistas del premio Lorca, Guerra da Cal, Blanco Amor

0

01/07/2020 19:27 h

La segunda edición del premio Lorca, Guerra da Cal, Blanco Amor, promovido por el Casino de Santiago para reconocer a personas o entidades que buscan favorecer el diálogo y la concordia, ya tiene finalistas. Se trata del político Ángel Gabilondo, del economista Antón Costas, del periodista Caetano Díaz y del líder de la oposición en Portugal, Rui Rio.

A la hora de seleccionar a los finalistas para suceder como galardonada a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, tuvieron en cuenta que pertenecieran a cuatro ámbitos diferentes de la sociedad, en concreto, al político, económico, periodístico y, por último, una personalidad singular. En el caso de Ángel Gabilondo (político), la selección obedece a que "representa a excelencia no marco do diálogo político, o que lle crea problemas co seu propio partido". En el caso del ámbito económico, el finalista es Antón Costas, "que buscou sempre o marco do diálogo entre diferentes explicando que, se se fai un esforzo de intelixencia, é fácil que as posturas se acerquen". Del periodista Caetano Díaz destacan su "valentía e lucidez". Por último, como personalidad singular, la apuesta fue Rui Rio, líder de la oposición en Portugal, "por ofrecer toda a súa colaboración ao Goberno e dicirlle á banca que o seu obxectivo ten que ser un lucro cero nos exercicios 2020 e 2021".

Este premio pretende ser también un homenaje a los "Seis poemas galegos", escritos por Lorca con la colaboración de Ernesto Guerra da Cal y publicados por Ánxel Casal con la ayuda de Blanco Amor.

El jurado de esta edición estará formado por Carlos Pajares, Rosario García-Echave, Javier Dapena, María Baleato, Jesús Fernández Sulleiro, Pilar Bermejo, Chus Costoia, Mar Lorenzo, Manuel Salvado, Maribel Martín y Ubaldo Rueda.