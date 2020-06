Los sabores de las Terras de Melide, en «Come a comarca»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Montse García

28/06/2020 15:23 h

En la carta para degustar los sabores de las Terras de Melide, cazoliña de polbo con gamas e cogomelos, bacallau á grella y ricos con mousse de queixo de Arzúa. En los fogones para sacar todos sus matices, por una parte, reputados cocineros de la zona expertos en la elaboración de estos productos, y, por otra, los concursantes del programa televisivo Come a comarca, que en el capítulo ofrecido este martes por la Televisión de Galicia recala en Melide.

En esta ocasión, el equipo de concursantes del programa contará como guía con Pedro Coego, del Recuncho do Convento, en Melide, que será el cocinero infiltrado. Él fue el encargado también de diseñar el menú del duelo culinario de este concurso televisivo de Voz Audiovisual. «Foi unha experiencia agradable, son profesor de hostalería en Lugo e gústame que a xente poida coller aprendizaxes positivos sobre a gastronomía», asegura Coego, para quien lo importante en la cocina «é ir aprendendo cousas novas». En cuanto a los concursantes, «viáselle moita actitude positiva e iso é o esencial». En cuanto a la elección del menú, explica que el pulpo «está moi arraigado á Melide polas feiras e o Camiño». Lo mismo pasa con el bacalao «porque antigamente o pescado que se consumía no interior tiña que ter unha conservación, como é o salgado, e tíñanse nas casas as follas do bacallau». Por último, en el tema de los postres, la elección fueron los ricos, postre típico. El cocinero y profesor considera positivo este tipo de iniciativas encaminadas a «apuntalar e promocionar a gastronomía tradicional galega».

Uno de los que ofreció las claves a los concursantes para sacar el máximo de sabor a los productos fue Ernesto Pereira, de Pulpería A Garnacha (Melide). Una de las cuestiones en las que le insistió es que «o polbo bótase na auga e non hai que subilo e baixalo varias veces», además de otros consejos sobre la cocción del cefalópodo. El equipo del programa, que está presentado por Fran Cañotas, también recibió los consejos de Juan José Rodríguez, de Casa Juanito (Melide); de Diego, del Restaurante Xaneiro (Toques); de Ángel López, de Casa do Queixo (Sobrado); y de Rubén Rodríguez, de Casa Melchora (Melide).

Unas pautas que luego fueron claves para enfrentarse en la Praza do Convento de Melide al equipo de profesionales de la comarca, que estuvo formado por Mercedes Parrado, de Pulpería Ezequiel (Melide); por Sandra Sánchez, de la cafetería Plaza (Sobrado dos Monxes); y de Alberto Rodríguez, de Pastelería Estilo (Melide). Este último explica que la experiencia «fue buena y divertida», apuntando que para el equipo de profesionales el reto también es importante por la presión del tiempo y el no estar en el lugar de trabajo habitual. Además, destacó la importancia de «dar a conocer el producto, porque Melide se conoce por los melindres, pero el rico es el gran desconocido de la repostería loca». ¿El ganador de este duelo en la Praza do Covento? La respuesta llegará este martes por la noche en la TVG.