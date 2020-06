Negreira mantiene la Feira do Románico en su oferta estival

0

La Voz de Galicia

negreira / la voz 27/06/2020 20:58 h

Llegan tres meses cargados de actividad cultural y ocio a la villa de Negreira, que no renuncia a celebrar su décimo tercera Feira do Románico -el primer fin de semana de septiembre-, siempre que la situación sanitaria no lo impida. Sin festejos de San Cristovo -únicamente habrá actividades por el día y la procesión motorizada el 11 de julio-, los vecinos de Negreira podrán disfrutar de actividades en un formato «mediano», como reconocía en su presentación el alcalde, Manuel Ángel Leis.

Destacan los conciertos del grupo vigués Broken Peach, el próximo sábado a las 22.00 horas en la plaza das Brañas (con sillas y medidas de seguridad), así como la actuación de la cantante Guadi Galego -sustituyendo a la Noite Folk-, el 17 de agosto, junto a las Pandereteiras da Mahía, en el mismo recinto. Súmenle el concierto de Grilo y el grupo local Madame Gillotine, en Rock na Noite, el 17 de julio en el parque do Coto, sustituyendo al cancelado festival Nicrarock.

El exitoso Cultura a Pé de Rúa ofrecerá tres funciones: Nono (clown), el próximo viernes; Out of bule (espectáculo aéreo), el viernes 31 de julio y, C’est pas posible (clown), el 7 de agosto. La fiesta del programa Apego será el viernes 10 de julio en el refuxio de Covas, y como novedad destaca el Wakau Urban Fest, un festival de cultura urbana con exhibiciones y actuaciones musicales todo el día. Será el 7 de agosto en el parque do Coto. También sobresale el espectáculo alternativo Alegría sobre Rodas, el viernes 14 de agosto en As Brañas.

En lo deportivo, el miércoles abrirá la piscina al aire libre. Su aforo estará limitado a 300 personas -el 75%- y la entrada costará 0,50 céntimos de euro. Este año no habrá bonos y los cursos de natación serán solo de un mes, del 8 de julio al 8 de agosto. También habrá los talleres Diververán y el campamento urbano Respira, ambos de conciliación. El primero de julio también se abrirán los parques infantiles e instalaciones deportivas al aire libre, con desinfecciones y limitación de aforo. La novedad es la puesta en marcha de la nueva pista multideporte de As Brañas. En deportes, habrá andainas saludables, barranquismo en O Ézaro y, en septiembre, los torneos de tenis, pádel y el día de la bicicleta. Se caen las Noites en Vela y los campamentos de verano.