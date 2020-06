La Diputación pone otros 14 millones para paliar la crisis del coronavirus

0

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó ayer un expediente modificativo de crédito por importe de 21 millones de euros, con los que se financiarán diversas inversiones destinadas a paliar las consecuencias sociales y económicas del covid-19. Entre las medidas destaca una línea especial del Plan de Emprego Local dotada de 10 millones para apoyar a las pymes y autónomos de la provincia, cuyos negocios se han visto seriamente afectados por la pandemia. «Trátase dun programa ambicioso, dotado con 10 millóns de euros, que na práctica supón duplicar o orzamento anual do PEL. É unha resposta excepcional a unha crise excepcional», afirmó el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, quien anunció que el gobierno provincial trabaja en las bases del programa «que esperamos desenvolver en estreita colaboración cos concellos da provincia para amortiguar as consecuencias económicas que a crise ten para as pequenas empresas e autónomos da nosa provincia».

Dentro de los 21 millones aprobados se incluye una partida de 160.000 euros para dotar de material a las agrupaciones de Protección Civil, como equipos de comunicación o vehículos, «porque tiveron un papel fundamental durante estes meses tan duros de pandemia». También se añade un convenio de colaboración con el Banco de Alimentos Rías Altas, con 60.000 euros.

Este expediente salió aprobado con los votos favorables de PSOE, BNG, PP y Alternativa dos Veciños y la abstención del diputado de Marea Atlántica. El pleno también dio luz verde, por unanimidad, a los primeros 41 millones del Plan Único 2020, de los que aproximadamente la mitad (19,3) servirán para ejecutar 231 obras en los municipios coruñeses. «Esta cifra seguirá incrementándose con 15 millóns de euros aprobados nos pleno de abril, que aínda non teñen destino, pero que deben ser utilizados para proxectos financeiramente sostibles durante este exercicio», indican desde la Diputación.

Pero la principal novedad del POS+2020 es que incluye su propia partida para paliar las consecuencias del coronavirus. Así, el 9,5 % del total, alrededor de 4 millones, serán destinados para apoyar a los ayuntamientos en la financiación de los gastos sociales extraordinarios derivados de la pandemia, como la atención domiciliaria a mayores y dependientes o la adquisición de equipos de protección individual. El POS destina 14,6 millones al mantenimiento de servicios esenciales como alumbrado público, recogida de basura o limpieza viaria.