Hemeroteca | 2004 | Red Hot Chili Peppers triunfa en el primer gran concierto del Xacobeo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

27/06/2020 05:10 h

La banda californiana Red Hot Chili Peppers llegó a Compostela dos horas antes de salir a escena y no defraudó a los 30.000 incondicionales que hace dieciséis años les esperaban en el auditorio del Monte do Gozo. La actuación tenía un aliciente especial: era su último concierto europeo, abría el programa del Xacobeo y parte de los temas que tocaron podría incluirse en su próximo disco.

La banda repasó en el concierto sus veinte años de historia, aunque haciendo especial hincapié en la última década. El público agradeció poder tararear By the way o Californication.