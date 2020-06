La USC retira una foto de una campaña para el alumnado por quejas de sexista

Non foi a nosa intención ofender a ninguén, e menos transmitir unha idea equivocada do que pretendemos

Redacción / Santiago 23/06/2020 18:56 h

La USC ha retirado una foto de la campaña Ven a ser. Una experiencia vital, dirigida a captar alumnado, por quejas de sexista. Esta campaña comenzó a moverse en redes sociales desde el lunes, aunque ya la semana pasada se presentó a decanos, directores de centro y a otras personas de la institución «e ninguén lle viu problemas», afirma Mar Lorenzo, vicerrectora de Igualdade.

«Espero que non haxa ningún problema, e de feito retiramos de inmediato a fotografía cando nos chegaron queixas. Para esta campaña fixemos un vídeo coa unidade de danza da USC, onde se fai alusión a diferentes aspectos da Universidade. Captaron de aí esta e outras imaxes. Non foi a nosa intención ofender a ninguén, e menos transmitir unha idea equivocada do que pretendemos. Pedimos desculpas e retiramos de inmediato esa foto», explica.

«Esa é unha peza minúscula nunha campaña global. Ao mellor, facendo unha lectura fóra do que é o contexto, pode dar lugar a interpretacións que en absoluto teñen que ver co que se tentaba transmitir, por iso a retiramos», agrega la vicerrectora.

Esta actuación intenta ser «unha campaña integral de imaxe para transmitir un lema, o de ter unha experiencia vital. Porque vir á universidade é moito máis que estudar un grao: é tamén a independencia da familia, e poder desenvolver unha serie de actividades que van moito máis alá da propia carreira», sostiene Mar Lorenzo.

Insiste en que «en absoluto faríamos nada que atente contra a imaxe da muller». Tras este contratiempo «lanzaremos o resto da campaña de maneira que espero que non teña problemas». En las redes se insistió que la imagen genera dudas y felicitaron a la USC por rectificar.