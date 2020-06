Martín Calviño: «Son bastante versátil, como o Riquela, un cu inquieto»

0

La Voz de Galicia Olalla Sánchez

Santiago 21/06/2020 05:00 h

Más de tres meses después, retomamos una charla que quedó en al aire y que Martín Calviño, el propietario de la sala Riquela, afronta con ilusiones renovadas. «Tiña medo de que co covid á xente non lle apetecese ir aos bares pero, unha vez que abrimos, animeime moito», defiende con valentía este compostelano de 37 años al que la pandemia no ha restado un ápice de impulso creativo ni determinación. «Para emprender nunca tiven medo», subraya.

Nacido en una familia de clara vocación hostelera, de la que dependen cinco locales de A Raíña (entre ellos, el Central o el San Jaime), fue el único que mudó de calle para abrir en el Preguntoiro un singular proyecto que combina cafetería, restaurante y sala de eventos y conciertos, un espacio que en menos de cuatro años se ha convertido en un indispensable en Santiago. «A hostalaría gústame pero non son tanto da liña só dirixida á cociña. Quería mesturar esa profesión, que é a que mamei dende pequeno, coa miña paixón, que é a música», apunta este melómano, y también cinéfilo, que encadena referencias a grupos mientras admite divertido que él no toca. «Din que os promotores somos músicos frustrados», comparte.

Tenía claro, eso sí, que a ese ámbito iba a enfocar su trayectoria. Tras formarse en producción audiovisual en Madrid, Londres y Nueva York, fue a su regreso cuando se inició en el mundo de la organización de eventos y montó Raíña Productions, una firma que junto a A Reixa impulsó en el 2011 uno de los proyectos de los que está más orgulloso, el Outono Códax, el festival de música negra por excelencia, que trajo a Santiago a artistas como Barbara Lynn. «Este ano facíamos o décimo aniversario. Polo covid organizaremos un noveno bis e ese certame deixámolo para o 2021», avanza sin perder el ánimo.

«Faime máis feliz o Riquela actual que o de ser un local de moda»

Fue en el 2016 cuando dio un nuevo paso en su carrera al inaugurar el Riquela, ese club que reivindica en su nombre un «alcume familiar» y que ya arrancó con éxito. «Ao principio o tema da noite era unha loucura. Moita xente quedaba fóra. Cos anos o local foi collendo personalidade e gañou en programación pola semana, como coas sesións de swing, ás que estou moi agradecido. Iso faime máis feliz que o de ser un sitio de moda, que é algo ficticio. Estou moito máis contento que cando abrín», insiste complacido el santiagués mientras revive exultante enormes conciertos como los de Micah P. Hinson o Cracker y valora, más que nunca, la cocina. El estrenado bocadillo Riquela (una colaboración con Pan da Moa) o la costilla por reserva, suman adeptos. «Estas cousas fan que o espazo permaneza vivo. Se de algo pode ‘presumir’ é de ser versátil», refuerza con humildad el compostelano reconociendo que su amplio horario, por el que trata de repartirse, y su demandada terraza, ayudan a salir de esta crisis, de la que opina que «pode acelerar aínda máis esa tendencia de saír cada vez máis de día, e menos de noite, e de tomar a primeira copa».

Sobre el siempre encendido debate de las tapas, también se moja. «Home claro! Por moito bar que sexas, tes que poñela si ou si. Co café nós ofrecemos un biscoito que fai Eva, a miña parella, que me axuda moito», explica satisfecho. También con sumo orgullo alude de forma constante a sus padres. «A disciplina e os valores que nos inculcaron son esenciais para a hostalaría», enfatiza.

Aún con emotividad recuerda los muchos momentos vividos. «É unha delicia que aquí estivese xente como Rodrigo Amarante ou Sophie Auster. Tomas unha caña, ceas e contan historias incribles», refresca agradecido. Ya con sorna no olvida las anécdotas. «Lembro a un famoso dj que viña de Oporto. Non sei se porque estaba enfadado ou porque pensaba que aquí iso molaba, comezou a pinchar El toro enamorado de la luna e a xente foise», evoca aún sorprendido. Tras hablar con el camarero, recuerdan una más, vivida en un Fin de Año de hace tres años. «Xa era última hora cando apareceu unha parella, como de oligarcas rusos. A ela non lle debía gustar a música que soaba porque comezou a mollar panos de mesa e tiralos ao pincha. Acto seguido subiu ao escenario e comezou a facer un estriptís. Ao final tivemos que baixala do escenario», explica sin dejar de reír.

Ya con tono más serio se refiere a otro tema que suma espacio en Santiago, el de la presión turística. «Con estas cousas hai que ter moito coidado e moito respeto. Eu veño dunha rúa, como A Raíña, onde o turismo é esencial e onde todo foi derivando sen que a xente o pretenda. O turismo é bo, pero sempre e cando se xestione ben. Pensa na cantidade de locais preciosos que xa se perderon, que serían un valor engadido para a cidade e para os turistas», reflexiona en alto mientras cita al ya cerrado Derby.

«Eu creo que é esencial que unha cidade teña alma. Onde está no Franco o Pepe Caralladas? Eu lémbrome de ir alí a comprar pistolas de auga e petardos», recuerda sobre el icónico establecimiento de artículos curiosos. Del mundo del ocio destaca la identidad de muchos locales. «O Modus Vivendi, o Fucolois, A Reixa, a Borriquita de Belén... Eso é o que mola de Compostela. Oxalá o Riquela cos anos teña ese pouso e lle dea alma á cidade. É o que máis feliz me faría», refuerza.

Ciclista y cinturón negro de yudo

Ya sobre su vida más personal, y preguntado por su capacidad para exprimir el tiempo, admite ser «bastante versátil, un cu inquieto». Reserva huecos para viajar, para el yudo, en el que es cinturón negro, y, sobre todo, para el ciclismo, su otra gran pasión, en el que se entrenó de la mano del exciclista Fernando Tellería y junto a Iván Raña.

Sin descanso también revela que fue hace poco cuando se reenganchó al mundo audiovisual y ahora produce una serie de televisión y una película del director Alfonso Zarauza. «Necesito motivación», concluye con una sonrisa y un empuje envidiable.