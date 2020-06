Gabri Palmás: «No hay favorito claro, sobre todo jugando a partido único»

0

SANTIAGO / LA VOZ 08/06/2020 04:46 h

Gabri Palmás (Moaña, 1998) vivió el confinamiento de un modo diferente a la mayoría de sus compañeros, pues al trabajar su tiempo no lo pasó como los demás encerrado en su domicilio. Al tener una actividad aparte del fútbol, «durante todas estas semanas se me pasó un poco mejor el tiempo. Es cierto que no puedes moverte a muchos sitios, pero tuve cierta actividad que otros no tuvieron», recuerda el futbolista blanquiazul.

Tras pasar y dar negativo en los test del covid-19, el joven jugador ya piensa en el play off exprés que comenzará el 18 de julio con el enfrentamiento entre el Compos y el Barco, primera de las dos semifinales. Este play off es un mal menor. Considero que es bueno para los cuatro equipos, que jugaremos con la única idea de sacarlo adelante». Insiste en que «habrá mucha igualdad, pues somos cuatro equipos con gran nivel».

Sobre la circunstancia de no poder enfrentarse a rivales de otras comunidades como en temporadas anteriores, Gabri Palmás recuerda que «de los campeones de los otros grupos no conocemos casi nada. Sin embargo, al enfrentarnos contra los gallegos tenemos la ventaja de saber bien cómo juega cada uno de ellos, al igual que ellos conocen perfectamente cómo es el Compostela. Los cuatro nos conocemos perfectamente y por este motivo considero que no hay ningún favorito claro, sobre todo jugando a partido único».

Sobre los dos meses y medio que llevan los futbolistas blanquiazules sin ejercitarse y el impacto físico que pueda tener eso en la reanudación del curso deportivo, Palmás considera que, inicialmente, el que más va a sufrir es el Compostela, un colectivo «con un fútbol de mucho toque y de contacto permanente con el balón. Rivales como el Ourense CF y el Arousa no lo pasarán tan mal porque son conjuntos más físicos que nosotros. En estas primeras sesiones de trabajo tenemos que coger confianza para ir poco a poco acercándonos a nuestro mejor estado de forma». A Gabri Palmás le encantaría jugar el play off exprés en Balaídos: «Fui canterano del Celta y claro que me gustaría que Balaídos fuese la sede de este play off», reconoce el extremo del Compos.