Denís Galocha: «Siendo de familia de periodistas es raro, pero el Pulitzer se lo llevó un dibujante»

La Voz de Galicia P. Calveiro

Santiago / La Voz 05/06/2020 08:13 h

Se cumple un mes desde que la agencia ProPublica logró un premio Pulitzer por una investigación sobre la séptima flota de Estados Unidos tras de una serie de accidentes navales mortales en el Pacífico, titulada Disaster in the Pacific. Death and Neglext in the 7th Fleet. Formó parte de ese trabajo, que descubre un patrón de negligencia por parte de la Armada americana, un teense reconocido dentro del mundo artístico, Denís Galocha, quien colaboró en la parte visual con el infografista coruñés Xaquín González Vieira.

«No fue un trabajo difícil, pero sí laborioso, porque tuve como una semana para hacer cuatro ilustraciones y tenían que ser muy veraces para ajustarse a lo sucedido», indica el artista, con estudio en Barcelona. Su encomienda consistía, a falta de fotografías, en recrear los hechos de forma plástica y tuvo para ello que documentarse en tiempo récord sobre detalles, como los uniformes, para plasmar la tragedia.

El Pulitzer, dice, «me pilló por sorpresa. Me avisó Xaquín, que se encargó de la parte del diseño de la noticia. Él ya había participado en otros proyectos premiados y esto no le cogió de nuevo. Ya había trabajado con Xaquín antes de que surgiera este reportaje de investigación», indica Denís Galocha.

En este último mes, confiesa, han sido muchas las felicitaciones tras el reconocimiento internacional al trabajo en el que colaboró: «Las que más ilusión me hicieron fueron las que vinieron por parte de mi hermano Artur, que es infografista, y las de mi padre, que también es periodista. Para ellos, y su entorno, un Pulitzer son palabras mayores».

El ilustrador afincado en Barcelona, donde asentó junto a su pareja el proyecto artístico de Twee Muizen, repara entre risas en lo paradójico de que «siendo de familia de periodistas, el Pulitzer se lo llevó un dibujante». «Nunca pensé en ganar uno. Eso sale solo en las películas», añade. «Estoy supercontento, no tanto por el Pulitzer, sino por que la calidad de los reportajes en los que pueda participar sean de este calibre», destaca.

Con una trayectoria artística ya consolidada, no le faltan proyectos a Denís Galocha. En este momento, comenta, está trabajando con El País ilustrando una recopilación de cartas al director sobre historias de la pandemia. Esto le obliga a enfrentarse, a través de escritos ajenos, a la cara más amarga de la alarma sanitaria: «Son cartas duras, la mayoría. Lo que igual no viví yo durante toda la pandemia, se ve representado en esas historias».

Tanto Denís como su pareja, Cristina Barrientos, pasaron el confinamiento en Cataluña y aprovecharon el estado de alarma para remodelar el estudio sobre el que residen: «Cris siguió trabajando en el tema de las máscaras y estuvimos pintando la galería, dándole un lavado de cara para la reapertura». Explica que en algún momento se hizo cuesta arriba eso de tener lejos a la familia: «Tengo una parte en Madrid. Mi madre estaba sola y fue duro no poder acompañarla. Por suerte, tiene cerca a mis dos hermanos y mantuvimos el contacto por videollamada. Mi padre está en Galicia con su mujer. Vive en una finca con jardín, tiene esa suerte». Dice el artista que tanto él como Cristina, también de raíces gallegas, «tenemos muchas ganas de volver y ver a todos».