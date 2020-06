El portero Anxo Pérez deja el Compos

0

La Voz de Galicia NASO CALVO

SANTIAGO / LA VOZ 03/06/2020 20:23 h

Anxo Pérez no sigue en el Compostela. El futbolista rescindió su compromiso con el club de mutuo acuerdo. El portero de Negreira decidió dejar la entidad blanquiazul por motivos personales, después de dos temporadas en la primera plantilla de Yago Iglesias. Por lo tanto, ya no regresará el lunes a los entrenamientos en los que el conjunto de la capital de Galicia empezará a preparar el play off exprés con la intención de cambiar de categoría.

El guardameta, de 24 años de edad, abandona el club compostelano tras dos campañas en la primera plantilla, en las que su protagonismo fue de más a menos. En el primer curso, Anxo Pérez disputó un total de veinticinco encuentros, alternando su posición bajo los palos a lo largo de todo el campeonato. Por el contrario, en este segundo año tan solo jugó cinco partidos, divididos entre la Copa Deputación y la Copa Federación.

El club blanquiazul agradece a Anxo Pérez su compromiso y dedicación durante su etapa en Santiago, aunque ahora el Compos deberá afrontar un problema añadido en su vuelta al trabajo. Yago Iglesias tendrá que echar mano del portero Álex, integrante de la plantilla del equipo juvenil. Será el suplente de Pato Guillén en el tramo más decisivo de la campaña. Por este motivo, todas las miradas y atenciones estarán en el meta uruguayo, clave en el título y en la gran trayectoria del Compostela, convirtiéndose con mucha diferencia en el portero menos batido del grupo. Evitar un golpe o una lesión será objetivo fundamental en los entrenamientos y en los partidos del Compostela, que a partir del lunes empezará a pensar ya en el enfrentamiento con el Barco, primera de las semifinales del play off exprés de ascenso a Segunda División B.